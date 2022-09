Después de 37 años de historia cierra Premier, uno de los últimos videoclubes en Rosario

Este sábado 24 de septiembre por la noche, habrá una fiesta de despedida en el local, porque Bozzi, gerenta de la asociación de comerciantes del paseo, dice que "hace rato" que viene haciendo el duelo y quiere despedirse de esta etapa "brindando, junto con sus tres hijos y siete nietos", que la apoyaron siempre.

¿Qué negocio se instalará en el salón de 125 metros cuadrados más dos habitaciones que se alquila por 220 mil pesos?

Nadie lo sabe aún. Lo que adelantó en pocas palabras Bozzi es que a metros del video por calle San Lorenzo un amigo abrirá un nuevo centro cultural que se llamará "El patio de Raúl". Dijo que allí se organizarán charlas y se exhibirán objetos de Premier, pero ya no habrá más alquiler de películas.

"Aunque muchos de mis clientes me decían, 'cuando cierres vendeme tal o cual película' y eso hice: varios se pelearon por la colección en caja de lujo de Rocky, Arma Mortal, El Padrino, títulos clásicos del cine europeo, las de Harry Potter", cuenta.

Silvia22.jpg

¿Y vos con cual te quedaste?

Con 80 de mil películas preferidas.

Nombrame solo cinco que ahora te vienen a la cabeza.

"Desayuno en Tiffany" (escrita por Truman Capote y protagonizada por Audrey Hepburn y George Peppard), "El Ladrón de orquídeas" (drama dirigido por Spike Jonze, con varios protagonistas de la talla de John Malkovich, Meryl Streep, Tilda Swinton y Nicolage Cage), "El perfecto asesino" (acción con Jean Reno, una pequeña Natalie Portman y Gary Oldman), "La historia sin fin", para mis nietos (un libro de Michael Ende llevada al cine por Wolfgang Petersen en 1984) y "El Padrino" (drama que dirigió en sus tres entregas Francis Ford Coppola). El cine italiano es mi preferido: Fellini, Coppola, Ettore Scola. Yo no estoy capacitada para hablar de cine aunque me vi todo y fui a muchos festivales y eso me ayudó a conocer más a fondo lo que hacía. Lo que sí supe hacer es conocer a mis clientes, sus gustos, saber qué recomendarle. Una compartió con ellos algo íntimo de sus vidas, con quien vería una película, por qué. Por acá pasaron padres, hijos, más de una generación. Hay chicos que no saben qué es un video, esto es una especie de museo.

Marilyn2.jpg

Algo de historia

Premier, que tenía a Marilyn también en el logo, estaba en este último local desde hace más de 20 años pero supo ser una cadena de videoclubes: uno en el Open Pringles, otro en Roca y Jujuy, otro en Córdoba entre Oroño y Alvear, otro en San Juan y España. "Tuvimos una cantidad de empleados y cadetes innumerable porque los horarios eran rotativos y abríamos desde las 10 a la 1. También trabajaron mis hijos. Pero ahora, al final, todo lo hacía solo yo: limpiar, ordenar la mercadería, vender y llevar películas a domicilio", dice Bozzi.

En Entre Ríos y Cochabamba queda aún Videoteca, tal vez el decano de estos comercios. Así que cinéfilos y nostálgicos de las viejas formas de ver el cine en casa (DVDs, Blue Ray y VHS), todavía tienen una oportunidad. Se promociona en la web como "Todo el cine en un solo lugar".