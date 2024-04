Declaración de las Cortes Supremas de todo el país por la ola de violencia en Rosario

"Desde la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo estatuto menciona entre sus fines los de preservar y consolidar la independencia de los poderes judiciales (art. 2, inc. 1) y defender rigurosamente el Estado de Derecho y la división de poderes (art. 2, inc. p), manifestamos nuestra honda preocupación por los hechos de violencia de público conocimiento ocurridos durante los últimos meses -y que siguen ocurriendo- en la provincia de Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario", señala el comunicado.