Cultura rosarina: se viene una asamblea abierta para resistir la ley ómnibus

Artistas y trabajadores de la cultura autoconvocados se reunirán en Rosario bajo el lema “sin cultura no hay libertad” a una asamblea abierta. La actividad tendrá lugar este sábado 20 de enero, a las 10, en la explnada del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, de San Martín y San Luis. Desde el colectivo que los nuclea manifestaron que “la cultura está en grave riesgo” a partir de que se dieran a conocer tanto el mega DNU como la ley ómnibus impulsadas por el gobierno nacional.

Con respecto a qué pasaría si se aprueba la ley ómnibus, Álvarez, indicó: “Si sale esta ley lo primero que cambian son los paradigmas de la sociedad; entonces, lo que más afectado se ve es lo colectivo. Se rompe el trabajo de muchas personas, trabajo de generaciones y generaciones, y sus conquistas. Como lo fue la ley 24.800 que es la ley que crea el Instituto Nacional del Teatro, para que en todos los pueblitos se pueda desarrollar la actividad teatral desde la lógica del fomento”.

Y continuó: “La cultura que tiene que ver con la identidad y no con parámetros comerciales y de negocios es la que sostiene a estos organismos con los que el gobierno quiere terminar. No son espacios para que uno quede como un empleado estatal, sino para que uno pueda desarrollar el trabajo como cualquier otro emprendimiento que quizás necesita el apoyo del Estado. Este tipo de financiamiento estatal pasa en un montón de sectores, no solo en la cultura”.