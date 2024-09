Cuenta regresiva para la Feria del Libro: Cabezón Cámara, Kohan, Sacheri y una programación de lujo

Con entrada libre y gratuita, la Feria Internacional del Libro Rosario busca generar un espacio de intercambio cultural y reflexión. Con un fuerte componente federal, el espacio es un intento de fomentar el pensamiento crítico y una celebración para la diversidad de voces, ideas y expresiones.

Este año incluirá un homenaje al rosarino Rafael Ielpi e incluirá la presentación de un libro homenaje que recorre los 50 años de trayectoria de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras.

Qué autores vienen a Rosario

Este año el evento recibe la presentación de libros de destacados invitados, entre los que se puede mencionar a Gabriela Cabezón Cámara, Martín Kohan, Luciano Lamberti, Juan José Becerra, Eduardo Sacheri, César González, Florencia Canale, Miguel Rep y Walter Lezcano entre muchos otros autores, autoras y referentes de la cultura que serán de la partida.

Gabriela Cabezón Cámara

Escritora argentina nacida en 1968. De los múltiples oficios que ejerció, desde vender seguros de auto en la calle hasta diagramar páginas de diario, entiende que los relevantes para este tipo de cuestión son el periodismo cultural y la docencia, si se le puede llamar así, en escritura creativa.

De sus varios activismos y militancias, la que más la ocupa hoy es la resistencia al capitaloceno: la lucha por la vida de todo lo viviente. Entre sus publicaciones, las novelas y nouvelles La Virgen Cabeza, Le viste la cara a dios, Romance de la Negra Rubia y Las aventuras de la China Iron. Su versión en inglés, The adventures of China Iron, estuvo en la Short List del International Booker Prize del 2020. Su versión en francés, fue shortlisted para el Prix Medicis en lengua extranjera 2021. Su obra ha sido traducida a once lenguas.

Su nueva novela, Las niñas del Naranjel, ganó el Premio Ciutat de Barcelona 2023.

Martín Kohan

Escritor, ensayista y docente. Licenciado y Doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras. Su último ensayo publicado es ¿Hola? Un réquiem para el teléfono. Su última novela publicada es Confesión y su más reciente libro de cuentos se titula Desvelos de verano.

>> Leer más: Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Luciano Lamberti

Licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Publicó el libro de poemas “San Francisco”, las colecciones de cuentos “El asesino de chanchos”, “El loro que podía adivinar el futuro” (elegido como libro de cuentos del año por la revista Ñ), y diferentes novelas. En 2023 su libro “Para hechizar a un cazador” obtuvo el premio Clarín. Actualmente dicta talleres de escritura creativa y trabaja como guionista.

Juan José Becerra

Escritor. Es autor de los ensayos Grasa (Planeta, 2007), La vaca. Viaje a la pampa carnívora (Arty Latino, 2007), Patriotas (Planeta, 2009), Fenómenos argentinos (Planeta, 2018); de los relatos de Dos cuentos vulgares (Del Broche, 2012); y las novelas Santo (Beatriz Viterbo, 1994), Atlántida (Norma, 2001), Miles de años (Emecé, 2004), Toda la verdad (Seix Barral, 2010), La interpretación de un libro (Candaya, 2012), El espectáculo del tiempo (Seix Barral, 2015), El artista más grande del mundo (Seix Barral, 2017), ¡Felicidades! (Seix Barral, 2019) y Amor (Seix Barral, 2023).

feria del libro 2023.png La nueva edición de la Feria del Libro será del 5 al 15 de septiembre. Foto: Héctor Rio / La Capital

Eduardo Sacheri

Escritor, guionista, licenciado en Historia. Publicó novelas, volúmenes de cuentos y libros de divulgación en Historia Argentina del siglo XIX. Varias de sus obras fueron llevadas al cine, entre ellas “El secreto de sus ojos”, dirigida por Juan José Campanella.

César González

Escritor, poeta, ensayista y director de cine argentino. Nació en 1989 en el seno de una familia muy humilde en la villa Carlos Gardel. Preso entre los dieciséis y los veintiún años, al salir del encierro comenzó un vertiginoso despliegue artístico. Como escritor ha publicado 4 libros de poesía, uno de ensayos y una autobiografía. Como cineasta, rodó 10 largometrajes y recibió una nominación al Premio Cóndor.

Florencia Canale

Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es periodista y trabajó en diversos medios como Noticias, Living, Gente, Siete Días, Veintitrés e Infobae, entre otros. Pasión y Traición (Planeta), su primera novela publicada en 2011, es un best seller indiscutido que lleva publicadas más de 10 ediciones. Autora de otros 10 éxitos editoriales, Canale se convirtió en una referente ineludible dentro del género de la novela histórica en Argentina y el resto de Iberoamérica. Es personalidad destacada en el ámbito de la cultura, distinguida por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Miguel Rep

Dibujante. Realiza murales por todo el mundo, libros y hace radio. Autor de Messi Nacido Extraterrestre.

Walter Lezcano

Docente, periodista y escritor. Publicó libros de cuentos, novelas, poemarios, ensayos y crónicas. Sus últimos libros publicados son Postpunk (Letras del Sur, 2024), Especies que desaparecen (Conejos Editorial, 2024), La canción que escuché toda mi vida (Promesa Editorial, 2024) y La belleza del ruido, una aproximación al viaje de Rosario Bléfari y Suárez (Gourmet Musical).

Condujo podcasts y programas de radio. Dirigió tres cortometrajes de ficción. Además, dirigió documentales y escribió canciones para bandas de rock y algunos de sus poemas fueron grabados para distintos proyectos audiovisuales.

La programación completa con fecha y hora de todas las actividades se puede consultar en este link.