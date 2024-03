Crítica de los titulares de taxis: "El fiscal se debería mover con más celeridad y no tirar fruta"

" Cada diez casos cinco son los que se resuelven en Santa Fe , algo que no pasa en Buenos Aires. Si no sabemos de qué se trata se hace difícil salir a la calle. Entiendo el proceso de la justicia, sé que se le escapa esto al Ministerio de Seguridad. Pero el fiscal se debería mover con más celeridad y no tirar fruta" , planteó el titular de la cámara de taxi de la ciudad, José Iantosca, quien se encontraba este jueves por la mañana en la sede local de Gobernación, donde desde la madrugada se habían apostado gran cantidad de taxistas tras enterarse de la segunda muerte de un chofer en dos días.

A la vez, aclaró que desde el Ministerio de Seguridad "no dan hipótesis" sobre lo ocurrido. Y si no la tienen está bien que no la tiren. Es importante que se llegue a la verdad. Si es por el emrpesario que se llegue, si es por el problema de las cárceles, que se fije el gobierno si esta tomando bien o no las medidas", enumeró.

crimen taxista zona sur 2.png Garmendia y Marcelo T. de Alvear, en Saladillo, a 200 metros de La Mandarina. Allí este miércoles a las 23.30 mataron a un taxista, el segundo en pocas horas. LA CAPITAL

En los últimos minutos de este miércoles, el taxista Diego Alejandro Celentano, de 32 años, fue asesinado en la zona de Alvear y Garmendia, en cercanías de las piletas del Saladillo. Según las primeras informaciones, fue ejecutado de un disparo en la cabeza, igual que Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, quien fue asesinado este martes en Flamarion y Lamadrid. En ambos casos la policía halló una zapatilla abandonada. No se descarta que sea un mensaje mafioso dejado por los autores de los disparos. En el lugar del crimen de Celentano se halló además una nota con un mensaje intimidatorio escrita sobre un cartón. No trascendió el contenido del texto.

Con protestas en la zona de Gobernación, la Terminal de Ómnibus y el casino, los taxistas de Rosario manifiestaron su bronca y dolor por un nuevo crimen de un compañero de trabajo, el segundo menos de 48 horas. Lanzaron un paro en señal de duelo hasta este viernes a la mañana.