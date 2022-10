Crisis del transporte: tras el paro, otra reunión clave entre empresarios y la UTA

"La discusión sobre los subsidios no debe enfrentar al Amba con las provincias"

Con el Amba y la Ciudad Autónoma con paritarias con acuerdos sellados, la prioridad de UTA es lograr la equiparación de los salarios con los acordados por sus pares de Buenos Aires. En definitiva, sería conseguir una suba del 35% en los sueldos de los choferes en esta última parte del año.

Mientras esas febriles negociaciones se desarrollan, el gobierno nacional deberá confirmar que elevará el monto anual al interior del país. Tendrá que pasar de 38 mil millones a 46 mil millones de pesos en el último cuatrimestre de 2022.

Para 2023 existe la promesa de una suba del 43% en los subsidio, que lleva el aporte a 66 mil millones de pesos. Mientras tanto, Santa Fe confirmó que elevará sus subsidios en un 140% llevándolos de 3.600 a 8.600 millones para el año venidero.

En tanto, en la UTA aguardan con ansiedad la reunión de hoy,aunque sin demasiadas expectativas. Es que no hay demasiados datos que auguren cambios en la postura de Nación sobre el incremento de subsidios y esa decisión replica directamente en las empresas, que no lograrían la capacidad de aumentar los salarios. De no llegarse a un acuerdo, algunas voces del gremio aseguraron que podrían realizarse nuevas medidas de fuerza, que podrían ser nuevamente por 48 horas, 72 horas o, como planteó el propio secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello, la medida podría extenderse "por tiempo indeterminado".