Campaña de detección: este sábado se realizará La Noche de los Testeos de VIH en Rosario

“La del sábado será una jornada nacional de diagnóstico y prevención, y éste será el séptimo año que lo hacemos. Es una actividad impulsada por AHF (Aids Healthcare Foudation) Argentina. En Rosario estaban La Noche de las Librerías y la Noche de las Peatonales, y nos preguntamos por qué no la Noche de los Testeos. Es una actividad que se realizará en varias ciudades del país”.

Para más información se pueden visitar redes sociales de AHF Argentina o la página web www.testvih.org . En declaraciones a LT8, Haag agregó que en ese sitio hay información de los lugares donde se hacen los controles “durante todo el año, no solo en esa fecha”.

“El método de testeo rápido es muy sencillo. Es un pinchazo en el dedo y en 15 o 20 minutos se obtiene el resultado. Es muy seguro, confiable y, fundamentalmente, confidencial”, precisó.

La experta detalló que “a la persona se le brinda información sobre prevención, y en caso de que obtenga un resultado reactivo, se le realizan la confirmación de prueba y todos análisis para que pueda acceder a un tratamiento antiretroviral”.

“Si bien el VIH no tiene cura, hoy es una infección crónica que tiene un procedimiento antiretroviral muy bueno que no solo mejora la calidad de vida del paciente a nivel inmunológico, sino que hace que la carga viral baje un montón”, añadió.

La titular de AHF Argentina dijo que “en Argentina la epidemia de VIH está bastante amesetada desde hace varios años. Actualmente hay un 13 por ciento de las personas que viven con VIH que no conocen su diagnóstico. Y la única manera de saber si vivimos con el virus o no, es haciéndonos la prueba de VIH porque no hay síntomas”.

“Lo ideal es una vez por año y tomarlo como rutina. Y si alguien tuvo una acción de riesgo como tener una relación sexual sin preservativo con una persona desconocida o algo donde haya habido contacto de sangre, tiene que hacerse la prueba y esperar 30 días y volver hacerse la prueba. Cuanto antes se detecte mejor, tanto para el sistema inmunológico como para no transmitir el virus a otra persona”, subrayó.