Cada vez son más los autos que "duermen" en la calle para ahorrar la cochera

Si bien es cierto que no se trata de un bien esencial como sucede con los alimentos, la vivienda y los servicios básicos, muchos no pueden prescindir de un medio de transporte propio y optan por dejar el auto a la intemperie y abonar un seguro contra todo riesgo, en el caso de los modelos que no superan los diez años de antigüedad, ya que las compañías no suelen brindar pólizas para vehículos que superen la década de fabricación.