Baja presión de agua en Rosario y Villa Gobernador Gálvez por la rotura de una cañería

En declaraciones a LT8, Lanfranco precisó: "Esto se refleja en una merma de presión en las zonas más alejadas de nuestra estación de bombeo, es decir en el sur, oeste, sudoeste, también en algunos inmuebles del centro que no tenga reserva en cisternas o tanque elevado. Hoy vamos a seguir trabajando. Es una situación particular porque se rompió un conducto de desagüe que está en medio de otras cañerías de la planta y hay que trabajar con mucho cuidado para no afectar otros sistemas. Por lo menos hoy vamos a estar en esta situación, que es inevitable, porque es un desagüe que si no funciona hay partes de la planta que no funcionan", agregó.