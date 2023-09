Atsa celebró el Día de la Sanidad con la inauguración de un gran pileta

Ubicado en avenida Belgrano al 1100, esquina Carriego, las instalaciones del camping sindical cuentan con un gran quincho para que los afiliados se reúnan y compartan entre compañeros y familia. Además, se construyeron baños, parrillas, canchas de fútbol y una salita medicinal donde tramitar los certificados correspondientes y hacer uso de la pileta durante los meses de calor. Son pasos firmes, según destacaron desde la entidad, remarcando la importancia de sumar servicios y valor agregado a su trabajo gremial.

En este sentido, también se enfocaron en modernizar su llegada a los afiliados y pensando en los nuevos que están por venir, con el lanzamiento de la aplicación “Atsa Rosario”, para que carguen su carnet de forma digital y favorecer el ingreso al predio. “En diciembre arranca la nueva temporada y vamos a hacer un control de quienes entran. Nos pareció bien que puedan identificarse a través de sus celulares y hacer otras gestiones usando la nueva app, como anotarse a los eventos que hagamos y para la entrega de útiles escolares”, detalló Marcelo Liparelli, tesorero del sindicato.

thumbnail_PAF_2936.jpg El esperado corte de cintas del flamante natatorio en el camping gremial.

Mejoras salariales

Luego de un año turbulento en materia de acuerdos salariales, tan solo unos días atrás Atsa logró cerrar paritarias a partir de una cláusula de revisión que tenían activada. Ojeda sostuvo que si bien no lograron equiparar la escalada inflacionaria del último tiempo, la mejora en los sueldos fue considerable y marca el camino sobre el cual continuar las negociaciones de cara a los próximos meses.

“Desde abril a octubre, el aumento va a ser del 72%, en tramos obviamente, y al que se suma un bono de $17 mil para cada empleado de la sanidad por su día y a cobrar durante el mes”, expresó el referente sindical y agregó que el área que les compete cuenta con alrededor de 80 mil empleados de la salud, los cuales hoy cumplen funciones en clínicas, sanatorios, centros de psiquiatrías, emergencias, entre otros espacios privados.

En esta línea, aseguró que al depender directamente de la economía nacional, el escenario a futuro no es alentador para la actividad, pero que el sindicalismo sigue siendo la herramienta principal que tienen los trabajadores a la hora de defenderse y no ser avasallados en sus derechos. “Hoy las empresas no serían lo que son sin ellos, entonces nosotros tenemos que evitar que los compañeros se obnubilen con espejitos de colores de aquellos que quieren demostrar que instituciones como la nuestra no sirven”, consideró Ojeda.