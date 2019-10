"El servicio alimentario está garantizado en la provincia", aseguró hoy la delegada de la Región VI del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, y dijo que es prioridad del gobierno provincial reforzar la asistencia ante la situación social de crisis. No descartó que se incorporen raciones calientes en el turno noche de las escuelas que lo soliciten.

"Se está evaluando la posibilidad de entregar comida caliente, en ningún momento se dijo que no se van a abrir comedores nocturnos, se evalúa como todos los pedidos y, si se puede, se lleva adelante", afirmó hoy a La Capital la representante de Educación en el nodo Rosario .

La funcionaria detalló que en las escuelas los comedores abastecen los turnos de la mañana y la tarde, y para el turno noche se dejan raciones frías. Como hoy publica La Capital, existen escuelas como la que funciona en Rouillón y bulevar Seguí que alertan acerca de que sus alumnos necesitan ingerir otro tipo de alimentos ya que ese sándwich en algunos casos es lo único que comen en todo el día.

"En todas las escuelas que lo solicitan se destina el servicio alimentario que implica ración fría o caliente o copa de leche, además de asistir a chicos, también destinamos para jóvenes y adultos que van a las escuelas nocturnas", describió para indicar que "el 50 por ciento de los chicos tienen copa de leche asignada".

"Por ejemplo, desde este 1 de octubre el anexo de nivel superior de barrio Las Flores arrancó con servicio alimentario", reveló para insistir con que la provincia presta especial atención a la asistencia de las escuelas que lo solicitan. "Nosotros antes de adherir a la emergencia alimentaria pensamos en comedores nocturnos, extendemos los servicios porque entendemos el momento que estamos pasando", indicó.

"Los costos los asume la provincia, el 98 por ciento de esa alimentación la cubre Santa Fe y sólo 2 por ciento la Nación, nos han dejado solos en esto hace mucho tiempo, con valores de copa de leche que en los últimos tres años aumentaron un 300 por ciento", dijo.

Según datos del Ministerio de Educación, son 175.712 los estudiantes que almuerzan en la escuela y representan el 20 por ciento de la matrícula. En tanto, el 51 por ciento, 449.472 estudiantes tienen asignada copa de leche es decir que desayunan o meriendan en la escuela.

"Ayer tuvimos una reunión con Upcn, había varios temas y este puntual de una escuela que llevo muy poco tiempo, es una Eempa de Rouillón y Seguí que pidió la independizacion del comedor. Ellos solicitan que en vez de que le llegue la comida de una escuela proveedora, puedan cocinar en su escuela y puedan darle a sus anexos, eso solicito Upcn por escrito y lo vamos a atender", adelantó.

Asimismo aclaró: "No tenemos solicitudes por escrito de otras escuelas para ampliar el comedor nocturno, cuando me reuní con Upcn me hablaron solo de una escuela", dijo para señalar que si es necesario se tomarán en cuenta los pedidos y "se adaptará a cada espacio o circunstancia, como ya se ha hecho".

Gallo Ambrosis así dejó abierta la posibilidad de que se incremente la asistencia alimentaria. "Ayer justamente el gobernador Miguel Lifschitz le encomendó al gabinete social reforzar las partidas, para llevar adelante nuestra política pública en este momento".

Días atrás, la coordinadora de los asistentes escolares de UPCN en la ciudad, Cristina Vergara, graficó la situación que se vive en distintas escuelas. "La necesidad es muy grande y ya no alcanza con estas raciones frías, es muy triste lo que estamos viendo", admitió.

"La necesidad que pasan estos chicos lleva a las directoras a trasladarnos esta inquietud, ya que ya no les alcanza con un sándwich. Necesitan comer algún plato de comida caliente", precisó Vergara.

"Hoy estos pibes necesitan comer igual que los que van a la mañana y a la tarde y ese planteo es el que le trasladamos a las autoridades del Ministerio", remarcó la dirigente gremial.