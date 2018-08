Alumnos de cinco escuelas de Rosario fueron estafados por una empresa de viajes estudiantil

Un grupo de mamás y chicos de cinco colegios de distintos barrios de la ciudades de Rosario protestaban esta noche en Tucumán al 1400, sede local de una agencia de turismo, luego de ser víctimas de la estafa de una empresa de viajes estudiantil que se presentó en quiebra y dejó varados a miles de chicos a lo largo del país. En total se habla de que alrededor de 9.000 chicos resultaron damnificados por la empresa.

Se trata de Snow Travel, que tiene su casa central en Puerto Madero, en Buenos Aires, y que en Rosario funcionaba en una oficina de calle Tucumán 1463, en el noveno piso.

Los chicos tenían previsto viajar el jueves de la próxima semana hacia Bariloche, en un viaje que están pagando desde hace más de un año y medio.

No obstante, desde el Ministerio de Turismo de la Nación advirtieron que no se quedarán sin viajar.

"Mi mamá se esforzó mucho para pagarme esto, me enoja mucho y me da bronca. Faltaban seis días para el viaje... era una ilusión que yo tenía desde tercer año y que nos lo arrebaten así me pone muy mal, me angustia mucho", alcanzó a señalar una de las chicas que tenía que viajar la semana que viene en medio del llanto.

"Yo me enteré esta mañana al llegar a la escuela, pero las chicas se enteraron anoche por las redes sociales. Las líneas están colapsadas y nadie dio la cara. No hay un lugar donde llamar. Ningún lugar donde ir a denunciar", recalcó otra.

Una de las madres de las chicas afectadas muestra el contrato firmado con la empresa.



"Hace tres meses que supuestamente la oficina se mudó, pero hace poco nos enteramos que la oficina no estaba más acá. Gastón y Lucas Pagani, que era el que daba la cara acá, hastas hace unos días estaba planificando el viaje y ahora dice que no trabaja en la empresa desde hace cuatro meses. La reunión pre-viaje se hizo hace un mes en este mismo lugar y él estuvo presente", acotó otra de las chicas en diálogo con el móvil de Canal 5.

"Llamamos al hotel que nos habían dado y nos dieron que Snow Travel había cancelado todas las reservas que tenía desde el 20 de julio, osea que ellos sabían que no íbamos a viajar y seguína organizando el viaje", resaltó.

La madre de una de las chicas que estuvo pagando el viaje desde mayo del año pasado estaba más amargada que indignada. "Hicimos lo imposible para que pudiera hacer el viaje. La plata la perdemos ya está, pero que le dijo yo a mi hija, que tenía la valija armada", argumentó en medio de lágrimas, al tiempo que agregó: "Yo estoy embarazada y trabajé en varios lugares para poder pagar el viaje y ahora que no aparezca nadie y que nadie se haga responsable".

"Mi mayor bronca es que jugaron con la ilusión de mi hija. Hicimos de todo, vendimos rifas y nos privamos de un montón de cosas para que ella pueda viajar y ahora nos hacen esto", enfatizó la mamá de una chica de la escuela Julieta Lantteri Nº 570, que el jueves próximo viajaba a Bariloche.

"Lo que más me duele es ver a mi hija y no poder darle una solución", sentenció.

Las chicas y los chicos expresaron su profunda tristeza por la noticia. "Teníamos las valijas preparadas", dijeron.



Por su parte, otra mamá señaló: "Hace un año y medio que lo estuvimos pagando. Terminamos de pagarlo el jueves de la semana pasada y anoche, mientras estaba trabajando, me llama mi hija para comentarme esto. Tenemos todo pagado. Nadie da una respuesta, nadie dice nada", al tiempo que aseguró que "llamamos al Ministerio de Turismo de la Nación y nos dijeron que llamemos el lunes, que estaban trabajando en este tema".

"Yo hablé ayer con Lucas y Gastón Pagani y me dijeron que el viaje se hacía igual por más que la empresa esté en quiebra", contó otra madre, quien advirtió que "contraté esta empresa porque mi hijo se fue con ellos hace dos años y le cumplieron en todo".

Este viernes al mediodía el Ministerio de Turismo informó que "la empresa Snow Travel presentó, ante la Dirección Nacional de Agencias de Viaje del Ministerio de Turismo de la Nación, una nota en la que solicita la ejecución del Fondo Fiduciario de la cuota cero, aduciendo que no puede continuar con la operatoria de las responsabilidades asumidas".

Y además, la cartera de turismo explicó que, se convocó a la empresa a presentar toda la documentación y se remitió la situación a la FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo), ya que el fondo fiduciario ha sido constituido por las agencias de viaje estudiantil para asegurar la realización de los viajes de egresados frente a eventuales incumplimientos por parte de las agencias".

"Los chicos van a viajar porque tenemos un sistema que es para que los chicos puedan viajar. Esto cayó de golpe y necesitamos unas horas para organizarlo", informó Adrián Manzotti, de la FAEVYT.