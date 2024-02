Alertan que el Hospital Geriátrico Provincial no está preparado para la ola de calor

Hay nueve salas y ocho de ellas no cuentan con la climatización correspondiente, remarca ATE. En cada sala residen entre 19 y 27 pacientes. El 30% de está población no está en condiciones de salir de su unidad. "Este problema es de gestiones anteriores y con las altas temperaturas se agudiza. No funciona la climatización como corresponde. Nos reunimos con el director del hospital y la idea es sacar un aire de un lugar y ponerlo en otro, pero no funciona así. Sumado a esto hay vandalismo fuera del geriátrico. No hemos recibido respuestas", relató la referente de ATE Rosario, Eleonora Salvatierra.