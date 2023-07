Advierten que cada vez hay más panaderías clandestinas en Rosario

Competencia desleal. Las panaderías clandestinas no pagan impuestos ni aportes y, algunas, están enganchadas de la luz.

En la ciudad el precio del kilo de pan oscila entre los 600 y 650 pesos, pero hay lugares donde se puede encontrar mucho más barato: si se compra en cantidad, se puede pagar hasta la mitad. La diferencia no se obtiene por arte de magia: desde la cámara y el sindicato de panaderos denunciaron que en Rosario existen cada vez más panaderías no habilitadas, que no solo plantean una competencia desleal a aquellas que cumplen con todas sus obligaciones, sino que también ponen en riesgo la salud de la población. Reclaman controles más enérgicos.