Nati Pettinari analiza la política: Hay que volver a explicar las cosas que parecían claras
La Capital+

Nati Pettinari analiza la política: "Hay que volver a explicar las cosas que parecían claras"

La Capital | La Capital+ | Nati Pettinari

La licenciada en Relaciones Internacionales Nati Pettinari en "In Situ" con Tomás Trapé, analiza la política global, el enojo ciudadano y la falta de explicaciones en los medios

16 de junio 2026 · 19:05hs

Nati Pettinari, licenciada en Relaciones Internacionales y locutora nacional, dialogó en el programa "In Situ" con Tomás Trapé sobre el panorama global y la situación de Argentina. La entrevistada precisó que su trabajo público como analista de temas internacionales se intensificó a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. "Ahí me llamaron de Canal 3 para que explique porque no se sabía por qué Putin había invadido Ucrania", recordó. Para Pettinari, el gran tema actual es la falta de contexto en las noticias, lo que impide comprender los incentivos detrás de los acontecimientos globales.

Pettinari destacó la necesidad de "bajar a explicar" el contexto de las cosas para que la información llegue a la gente, un rol que, a su criterio, tanto los medios como la academia están fallando en cumplir. "Estoy como en contra de lo muy académico, yo necesito que llegue, quiero que las cosas lleguen", sostuvo. Como ejemplo de esta falencia, mencionó lo sucedido con el Servicio Meteorológico Nacional durante el gobierno de Javier Milei: "los mismos científicos, altamente capacitados para su trabajo, tuvieron que ir a los medios de comunicación a explicar por qué es necesario el Servicio Meteorológico Nacional. Y no lo supieron hacer".

voy a ser campeona mundial: la premonicion cumplida de la boxeadora leona bustos

"Voy a ser campeona mundial": la premonición cumplida de la boxeadora Leona Bustos

andrea garrone: hagamos un mix con la produccion en china para poder sobrevivir

Andrea Garrone: "Hagamos un mix con la producción en China para poder sobrevivir"

Embed - “Somos el CULO del MUNDO”: la REINVENCIÓN de China y la crisis de la democracia | In Situ

Enojo global y el desafío de la democracia

Uno de los puntos que más preocupa a la especialista es la "actitud que nosotros como ciudadanos tenemos ante lo que está pasando". Observó una "población global muy enojada, muy agresiva, muy en contra de todo, de querer romper todo", un fenómeno que se vio reflejado en el surgimiento de líderes como Javier Milei con su propuesta de "motosierra". Según Pettinari, la democracia, que desde Occidente "dimos por sentado", no cumplió "un montón de promesas", lo que generó un profundo enojo. La frase de Raúl Alfonsín, "Con la educación se come y se educa", sigue siendo un anhelo insatisfecho para gran parte de la sociedad.

La conversación también abordó la geopolítica global, con un enfoque en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Pettinari señaló que China, al sacar "300 millones de personas a la pobreza sin democracia", desafía directamente la concepción occidental de gobierno, planteando la pregunta: "¿De qué democracia me hablas?". Mientras la potencia norteamericana parece estar en declive, China emerge "imparable". En este contexto, la analista criticó duramente la política exterior argentina, calificándola de "una vergüenza" por su "alineamiento irrestricto hacia Estados Unidos e Israel, sin cuestionar absolutamente nada". Para Argentina, el desafío es "tener margen de maniobra" entre las potencias, una capacidad que el país ha perdido.

Finalmente, Nati Pettinari expresó su optimismo sobre el futuro, aunque reconoció que "el progreso no es lineal". Sin embargo, frente al "sálvese quien pueda" que promueven ciertos discursos, la especialista abogó por "un mundo mejor, más justo" y que "nos incluya a todos". Con una mirada hacia las futuras generaciones, Pettinari afirmó: "yo no quiero un mundo injusto, donde haya gente excluida". El mensaje final, contundente, fue: "Arremanguémonos y demos batalla".

Nati Pettinari política in situ Tomás Trapé

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Ver comentarios

Las más leídas

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Edición impresa

martes 16 de junio de 2026

Tapa

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Dibu Martínez será finalmente el arquero ante Argelia. Juega Messi, Lisandro Martínez le ganó la pulseada a Otamendi y el 9 será Lautaro
Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

Por Isabella Di Pollina
Economía

El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Monumento, remodelado: Usamos tecnología única para preservar piedra

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Monumento, remodelado: "Usamos tecnología única para preservar piedra"

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín
Policiales

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Newells Old Boys acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

Newell's Old Boys acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

Lo más importante
Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Monumento, remodelado: Usamos tecnología única para preservar piedra

Monumento, remodelado: "Usamos tecnología única para preservar piedra"

Ovación
Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Por Facundo Borrego
Economía

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Rosario se pone la camiseta: frío polar pero con ilusión mundialista
La Ciudad

Rosario se pone la camiseta: frío polar pero con ilusión mundialista

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden
Política

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial
La Ciudad

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores
Policiales

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque de manera más controlada

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque de manera "más controlada"

Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio
La Ciudad

Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada
Información General

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial
Ovación

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación