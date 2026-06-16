Nati Pettinari analiza la política: "Hay que volver a explicar las cosas que parecían claras"

Nati Pettinari , licenciada en Relaciones Internacionales y locutora nacional, dialogó en el programa "In Situ" con Tomás Trapé sobre el panorama global y la situación de Argentina. La entrevistada precisó que su trabajo público como analista de temas internacionales se intensificó a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. "Ahí me llamaron de Canal 3 para que explique porque no se sabía por qué Putin había invadido Ucrania", recordó. Para Pettinari, el gran tema actual es la falta de contexto en las noticias, lo que impide comprender los incentivos detrás de los acontecimientos globales.

Pettinari destacó la necesidad de "bajar a explicar" el contexto de las cosas para que la información llegue a la gente, un rol que, a su criterio, tanto los medios como la academia están fallando en cumplir. "Estoy como en contra de lo muy académico, yo necesito que llegue, quiero que las cosas lleguen", sostuvo. Como ejemplo de esta falencia, mencionó lo sucedido con el Servicio Meteorológico Nacional durante el gobierno de Javier Milei : "los mismos científicos, altamente capacitados para su trabajo, tuvieron que ir a los medios de comunicación a explicar por qué es necesario el Servicio Meteorológico Nacional. Y no lo supieron hacer".

Embed - “Somos el CULO del MUNDO”: la REINVENCIÓN de China y la crisis de la democracia | In Situ

Enojo global y el desafío de la democracia

Uno de los puntos que más preocupa a la especialista es la "actitud que nosotros como ciudadanos tenemos ante lo que está pasando". Observó una "población global muy enojada, muy agresiva, muy en contra de todo, de querer romper todo", un fenómeno que se vio reflejado en el surgimiento de líderes como Javier Milei con su propuesta de "motosierra". Según Pettinari, la democracia, que desde Occidente "dimos por sentado", no cumplió "un montón de promesas", lo que generó un profundo enojo. La frase de Raúl Alfonsín, "Con la educación se come y se educa", sigue siendo un anhelo insatisfecho para gran parte de la sociedad.

La conversación también abordó la geopolítica global, con un enfoque en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Pettinari señaló que China, al sacar "300 millones de personas a la pobreza sin democracia", desafía directamente la concepción occidental de gobierno, planteando la pregunta: "¿De qué democracia me hablas?". Mientras la potencia norteamericana parece estar en declive, China emerge "imparable". En este contexto, la analista criticó duramente la política exterior argentina, calificándola de "una vergüenza" por su "alineamiento irrestricto hacia Estados Unidos e Israel, sin cuestionar absolutamente nada". Para Argentina, el desafío es "tener margen de maniobra" entre las potencias, una capacidad que el país ha perdido.

Finalmente, Nati Pettinari expresó su optimismo sobre el futuro, aunque reconoció que "el progreso no es lineal". Sin embargo, frente al "sálvese quien pueda" que promueven ciertos discursos, la especialista abogó por "un mundo mejor, más justo" y que "nos incluya a todos". Con una mirada hacia las futuras generaciones, Pettinari afirmó: "yo no quiero un mundo injusto, donde haya gente excluida". El mensaje final, contundente, fue: "Arremanguémonos y demos batalla".