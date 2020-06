Las cuarentenas habrían salvado a tres millones de vidas en Europa

Un estudio científico estimó que tres millones de vidas se salvaron en 11 países europeos gracias a las medidas de aislamiento social contra el Covid-19. El trabajo calcula que el distanciamiento social impuesto en diferentes intensidades evitó, sólo en España, unas 450.000 muertes por Covid-19. El estudio se publicó ayer en la prestigiosa revista Nature (nature.com/articles/s41586-020-2405-7).

El equipo del Imperial College de Londres afirmó que “el número de muertos habría sido enorme” sin las cuarentenas. Pero advirtieron que sólo una pequeña proporción de personas se había infectado y que aún se está sólo “al principio de la pandemia”. Los cierres han “salvado más vidas, en un período de tiempo más corto, que nunca antes”, aseguraron.

El estudio es obra de un equipo de “modelización” en computadora que lidera el Imperial College de Londres y que colabora con la Organización Mundial de la Salud. Además de España se han analizado los casos de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido. Se usa el número de muertes en cada país para estimar el número de infecciones que había dos semanas antes y sigue la trayectoria de estas desde el comienzo de la epidemia hasta el 4 de mayo, cuando algunos países comenzaron a relajar las medidas .

La investigación muestra que las medidas tuvieron éxito, y que en todos los países analizados el llamado “número reproductivo” Rt (que mide cuántos casos nuevos hay por cada infectado ya registrado) quedó por debajo de 1, considerado un nivel que ya impide la expansión del virus. Si no se hubiera tomado ninguna medida, los expertos calculan que estos países habrían registrado 3,1 millones de muertes más. “En medio de la pandemia en curso, dependemos de datos de muertes que son incompletos, con sesgos sistemáticos en la presentación de informes, y sujetos a una futura consolidación”, aclaran los científicos. “Estimamos que las intervenciones actuales han sido suficientes para reducir el número de reproducciones a menos de 1 (el citado número Rt) y lograr el control de la epidemia. Estimamos que, en los 11 países, entre 12 y 15 millones de personas han sido infectadas, lo que representa entre el 3,2% y el 4,0% de la población. Nuestros resultados muestran que las principales intervenciones no farmacéuticas y el bloqueo (cuarentena) en particular han tenido un gran efecto en la reducción de la transmisión. Se debería considerar la posibilidad de continuar con la intervención para mantener la transmisión del virus Sars-CoV-2 bajo control”, agregan los científicos británicos.

“La tasa de transmisión del virus ha caído hasta estar controlada en todos los países estudiados”, resalta Shamir Batt, estadístico de la Universidad de Oxford y coautor del trabajo. “Ahora lo importante es valorar qué medidas hay que mantener para tener a la transmisión bajo control”, resalta. La caída media del número de reproducción Rt ha sido de un 81% en los 11 países analizados.