Vizzotti descartó volver a las cuarentenas, pese a que los casos de Covid subieron 92%

“Este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos” , recordó la titular de la cartera sanitaria y enfatizó: “No hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”, en referencia a la variante Omicron y sus subvariantes.

A pesar del aumento en los casos en todo el territorio nacional, Vizzotti explicó que gracias a los altos niveles de vacunación en la sociedad es posible no volver a situaciones de cuarentena estricta. “La estrategia de la mayoría de países del mundo -entre ellos la Argentina- es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”, sostuvo, en diálogo con Radio10. Y subrayó: “Tenemos seguridad que haber fortalecido el sistema de salud y habiendo vacunado no tenemos riesgos de saturación en la atención”.

Vizzotti analizó también los reproches sobre la gestión de la pandemia y las consecuencias en materia económica. “Vivimos la peor crisis humanitaria del siglo y los confinamientos respondieron a una estrategia Covid-19 a nivel global”, justificó la ministra, en referencia a la extensa cuarentena aplicada en 2020. Y continuó: “Después de mirar la película global, nos tenemos que poner en la situación de la Argentina, con una crisis económica que estaba antes de la pandemia. Las medidas de restricción fueron para fortalecer el sistema de salud y se hizo en tiempo récord”.

De esta manera, Vizzotti respondió a quienes planteaban la elección entre salud y economía. “Es falsa la dicotomía: se priorizaron las dos cosas [salud y economía] en un escenario catastrófico”, dijo, y remarcó con una chicana: “Quién no gestionó durante ninguna pandemia, por más voluntad que tenga, no puede saber cómo es. Decir lo que hay que hacer desde un Zoom, siempre es más fácil que hacerlo”

Aumento semanal

El Ministerio de Salud reportó este domingo 33.989 nuevos casos de coronavirus y 47 muertes en la última semana, lo que representa un aumento del 92,61% de contagios con respecto al domingo último (17.646). De esta manera, la cantidad de contagiados ascendió a 9.135.308, mientras que cifra total de muertos se elevó a 128.776.

En cuatro semanas los contagios pasaron de 8.387 a 33.989, lo que significa un incremento del 305,25% desde el 17 de abril cuando el Ministerio de Salud comenzó a emitir los reportes semanales.

La cartera sanitaria indicó además que son 300 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,2% en el país.

Durante la última semana murieron 33 personas en Buenos Aires, 6 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Mendoza, 2 en Neuquén, 1 en Río Negro, 1 en Salta, y 3 en Santa Fe.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 100.541.379, de los cuales 40.751.319 recibieron una dosis, 37.376.514 las dos, 3.026.233 una adicional y 19.387.313 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 107.524.140 y las donadas a 5.083.000.