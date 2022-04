Viral: fue a extirparse un quiste y sorprendió al médico viendo tutoriales de la operación

El Papa hizo reformas que no satisfacen y desdibujan al Opus Dei

La publicación la hizo la tiktoker @isi_lynott, quien cosechó en pocas horas más de 5 millones de visualizaciones. Se trata de un video de apenas 10 segundos, que llamó la atención por el texto que acompaña a las imágenes. “No el doctor mirando en YouTube videos de cómo curar mi quiste”, dice la leyenda que ancla la publicación y que le erizó la piel a la legión de pacientes que se sintieron identificados con la situacón.

En las imágenes se observa a los profesionales de la salud viendo lo que parece ser un tutorial que explica cómo realizar el procedimiento para remover su quiste, a lo que la cámara enfoca a la paciente tendida sobre una camilla algo preocupada por lo que ha visto. Si bien la joven aclaró que el médico sabía como realizar la operación y no necesitaba una guía de Internet, su actitud le despertó desconfianza.

Las reacciones no se hicieron esperar. Más allá de las humoradas, la mayoría coincidió en que no es incorrecto que un profesional ante la inminencia de una práctica refresque sus conocimientos, aunque lo más recomendables es que no lo hiciera, en el caso de un médico, frente a su paciente. También estuvieron las bromas, como la del usuario de TikTok que dijo: "Recibió su título de doctor en la Universidad de YouTube”.