Un veterano de Malvinas asegura que fotografió un fantasma en el hotel donde se alojó en Chubut

En esa situación, Soria y otros compañeros se alojaron en el hotel El Viejo Covadonga. Antes del acto, el ex combatiente decidió tomar fotografías de la zona, e incluso del frente del hotel donde estaba parando. En esa circunstancia tomó la escalofriante foto y decidió compartirla en su perfil de Facebook.

"Una increíble manifestación de un ser en una de las muchas fotografías que tomé con motivo de nuestro viaje a la Patagonia por nuestro 40° aniversario como veteranos de guerra... Durante nuestra estadía en la localidad de Río Mayo nos alojamos en hotel 'El Viejo Covadonga' el cual próximamente estará cumpliendo 100 años en dicha localidad... Este hotel es un lugar con mucha historia y ahora también con un gran misterio, por la manifestación de este ser al que yo he llamado cariñosamente, María, la fantasmita del Viejo Covadonga...", comentó Soria en su cuenta de la red social.

"Lo llamativo -continuó con su relato Soria- es que esta manifestación se dio en la habitación que yo ocupaba y pareciera que me esta observando al momento de tomar la fotografía..."

"Durante toda mi vida he tenido experiencias con manifestaciones de espíritus, algunos buenos y otros no tanto... En este caso no pude percibir alguna energía negativa, pero sí en todo momento me sentí observado... Ahora estoy con la misión de investigar la historia del lugar...

"Si ustedes observan las características de esta mujer, sus rasgos parecieran ser de los nativos de los pueblos originarios de nuestra Patagonia...", culminó Soria su posteo.