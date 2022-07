Un hacker de 15 años se robó 24 millones de dólares en criptomonedas

Con solo 15 años, Ellis Pinsky, un adolescente de origen ruso criado en Irvington, estado de Nueva York, robó casi 24 millones de dólares en criptomonedas. El y una banda de adolescentes hackers cometieron el frade en 2018, pero no era su primer delito informático. Es llamativo que se le robó la enorme suma de dinero a un especialista, Michael Terpin, director de la empresa asesora de blockchain Transform Group. El diario popular de Nueva York, The New York Post, ilustra la historia con fotos del chico de 15 años rodeado de chicas rubias tomando champagne en una fiesta.