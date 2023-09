Un clérigo islámico explicó cómo ejecutar a una mujer por ser adúltera

El Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte de Reino Unido subrayó en un comunicado que había efectuado un pago inicial a Green Lane por la construcción del centro, y que se habían suspendido nuevos pagos a la espera de que se aclararan las acusaciones. "Hemos cometido errores en el pasado", admite la mezquita, que había promovido actividades extremistas denunciadas por un documental de Channel 4 en 2007.

Aunque la mezquita asegura que se ha reformado, el mes pasado el imán Abu Usamah habló allí contra la homosexualidad.

El 15 de enero de ese año se publicaron videos secretos en los que se veía a predicadores musulmanes exhortando a sus seguidores a prepararse para la yihad, a pegar a las niñas por no llevar el hiyab y a crear un "Estado dentro del Estado". Se grabó a un predicador diciendo: "Alá ha creado a la mujer deficiente". Una emisión vía satélite del Gran Muftí de Arabia Saudita, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, retransmitida a la mezquita de Green Lane, sugería que había que pegar a los niños musulmanes si no rezaban: "Cuando tenga siete años, dile que vaya a rezar, y empieza a pegarles cuando tengan diez". A otro predicador se le oyó decir que si una niña "no lleva hiyab, le pegamos", mientras que otro dijo: "Se acerca rápidamente el momento en que las tornas van a cambiar y los musulmanes van a estar en la posición de mayor fuerza y, cuando eso ocurra, la gente no será asesinada injustamente".

Muchos de los predicadores estaban vinculados a la corriente wahabí del Islam practicada en Arabia Saudita, que financia varias de las principales instituciones islámicas británicas. "Desde entonces hemos cambiado de personal y de enfoque y contamos con procedimientos para apoyar y proteger a la comunidad. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia", aseguran ahora en la mezquita de Birmingham.

Pero el mes pasado, la emisora GB news difundió un video en el que un imán extremista, Abu Usamah, hablaba en esta mezquita contra la homosexualidad. GB News alertó entonces al ministerio.