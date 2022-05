Shakira será juzgada por fraude fiscal en España y podría ir a prisión

La estrella del pop perdió un recurso ante la Audiencia provincial de Barcelona. Habría evadido 14,5 millones de euros a través de cuentas off shore

En la resolución, el tribunal sostiene que Shakira era residente en España durante los años en los que supuestamente cometió el delito , es decir, entre 2012 y 2014. Según la Agencia Tributaria española, la cantante colombiana no pagó en su momento unos 14,5 millones de euros en concepto de impuestos (cantidad que posteriormente fue devuelta al fisco).

El encargado de prensa de la estrella emitió una nota en la que afirma que su comportamiento en materia fiscal siempre ha sido "irreprochable" y que seguirá manteniendo su "inocencia". Uno de los principales argumentos de la defensa es que Shakira no residía en España durante esos años.

Según el diario El País, sigue abierta la posibilidad de que Shakira y el fiscal lleguen a un acuerdo antes del final del juicio. Desde hace diez años, Shakira vive principalmente en Barcelona, donde también reside su pareja, el futbolista del Barça Gerard Piqué.

La cantante lleva adelante una larga lucha judicial desde que la Agencia Tributaria le reclamara más de 14 millones de euros que no habría declarado. Al parecer, se las habría ingeniado para evitar pagar una gran cantidad de impuestos entre 2012 y 2014 a través de un entramado de sociedades repartidas por el mundo, incluyendo el haber fijado su residencia en Bahamas, un conocido paraíso fiscal.

La pareja de Gerard Piqué recurrió una sentencia en la que alegó que ella no estuvo viviendo en España en esos años, pero no pudo desmentir lo que la Fiscalía ya apuntó en 2019: "La querellada permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014, y se ausentó de este país por los motivos indicados anteriormente (el programa "The Voice" en Estados Unidos), para atender sus compromisos profesionales y de ocio". La ley dictamina que si se residen 183 días o más en España se considera a una persona residente a efectos fiscales, por lo que deberá tributar en este país.

Pero Shakira intentó alegar en su día que sólo había tenido "una presencia efectiva de 163, 159 y 178 días" respectivamente en el país. Tampoco se pudo demostrar que entre 2012 y 2014 estuviera un solo día en Bahamas tras hacer un rastreo de sus redes sociales, sus tarjetas de crédito o facturas. Los abogados de la artista recordaron que en su día ya pagó otros 14,5 millones de euros y otros 3 más en intereses.

Así las cosas, según apunta el auto que salió de la Audiencia de Barcelona el pasado 24 de mayo, "con los datos obrantes cabe considerar que la recurrente era residente habitual en España", por lo que será llevada a juicio por 6 delitos contra la Hacienda Pública. Ahora será la Fiscalía la que tome cartas en el asunto y redacte el escrito de acusación en el que presumiblemente se pedirá pena de cárcel para ella.