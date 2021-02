Tras dos años de producción, el 21 de diciembre de 1937 se estrenó en el Carthay Circle Theatre de Hollywood, sin embargo la fecha oficial fue un mes y medio después, el 4 de febrero del siguiente año, puesto que fue cuando comenzó a ser difundida de manera masiva. J.S. Dawley y la compañía Paramount fueron los encargados de producir la película animada.

En algún momento, Blancanieves y los siete enanitos fue incluida en la lista AFI’s 10 top 10 en la categoría de animación. Se trata de una clasificación que publica el American Film Institute (AFI) en las que son seleccionadas las diez mejores películas estadounidenses de diez géneros cinematográficos distintos.

Por otro lado, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos expresó en 1989 que la animación es “cultural, histórica y estéticamente significativa” por lo que pasó a ser una de las películas que son elegidas para resguardarla en el National Film Registry, un registro de películas estadounidenses que son seleccionadas por la Junta Nacional de Conservación de Cine.

Sinopsis de Blancanieves

Acompañada de canciones y rodeada por animales que cobran vida, Blancanieves pasa la vida en un reino en el que su madrastra es líder. Estas mujer no le tiene demasiada simpatía a princesa. Su ira se desata cuando consulta al espejo mágico quién es la más bella de todas las mujeres que habitan en el reino. “Blancanieves”, responde el elemento encantado. Llegan los celos y el plan de venganza.

Debido al odio de la reina hacia Blancanieves, la princesa es forzada a huir hacia el bosque, lugar donde se encuentra con los siete enanitos, cuyos nombres son Sabio, Mocoso, Gruñón, Feliz, Tímido, Dormilón y Mudito. Con ellos entabla una gran amistad por lo que le dan un lugar en su hogar, donde un día aparece una anciana bruja ofreciéndole una manzana que la princesa desconocía estaba hechizada. Cayó tendida en el suelo sin poder despertar pues, su única salida del encanto de la bruja malvada es un beso de amor verdadero.

Adaptaciones de la película y el libro

Como muchas películas de Disney, Blancanieves y los siete enanitos tuvo una gran variedad de adaptaciones desde que salió por primera vez y también antes, puesto que el cuento de los hermanos Grimm es mucho más antiguo y otras productoras ya lo habían adaptado en el pasado.

Una de las remakes más recientes es Blancanieves y el Cazador, estrenada en 2012 en una historia realizada con actores de carne y hueso basada también en el relato de los hermanos alemanes. La protagonista es Kristen Stewart y cuenta con la participación de Chris Hemsworth entre otros actores de lujo. Tras el éxito de la primera película fue lanzada en 2016 una segunda parte llamada El Cazador y la Reina del Hielo, a la cual sumaron partes adaptadas del libro La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen.

Blancanieves y El Cazador | Trailer Oficial 2 [HD] 2012

Espejito, espejito es otro largometraje, protagonizado por Lily Collins y Julia Roberts, inspirado en Blancanieves aunque esta vez llevada a la modernidad. Collins como Blancanieves intentará recuperar el reino que quedó en manos de Roberts, quien interpreta a la reina malvada. Los enanitos, como siempre, serán la mano derecha de la princesa.

Espejito Espejito (Mirror Mirror) - Trailer subtitulado

Además, ha habido otras versiones que están más cerca de la historia que se muestra en la animación de 1938, entre ellas La leyenda de Blancanieves, Blancanieves o Blancanieves en el Bosque Negro. A su vez, existe una adaptación que tiene como protagonista a los pequeños personajes llamada 7 Dwarves: Men alone in their Wood, lo que traducida significa “7 enanos: hombres solos en su bosque”. Es una comedia alemana creada en 2004 y llegó a ser la segunda película más popular en los cines del país germano.