Rocío Oliva se cansó y mandó un contundente aviso: "Cuando arranque yo, agárrense"

Cuando se la consultó sobre qué persona era “intocable” para Maradona, Rocío, sin titubear y a modo desafiante, lanzó: “Rocío Oliva”, respuesta que generó más misterio sobre lo que puede llegar a revelar próximamente en alguna entrevista o quizás en el programa.

“Tengo cartas hermosas. Yo quiero demostrar públicamente que Diego era mejor persona que jugador, ni siquiera es lo que dicen. Entonces cuando yo tenga que hablar de Diego voy a decir todo para que la gente que no pudo despedirse lo pueda conocer y sepa lo grande, amoroso y divino que era”, concluyó la panelista.

Embed

Horas antes Roció se defendió tras las críticas que recibió por asistir al ciclo unas horas después de conocerse la triste noticia de la muerte del astro del fútbol: “En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad”.

“Estoy acá porque es mi trabajo, lo tengo que cuidar y me gusta hacerlo”, reafirmó. Y luego revivió cómo fue la noche de la despedida: "Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante seis años y sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación”, expresó.