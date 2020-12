Rocío Oliva enfrentó a Guillermo Coppola: "Le reventé el celular a llamados"

Ayer Rocío Oliva mostró en "Polémica en el bar" su celular con el mensaje de WhatsApp que le envió a Coppola, que lleva doble tilde celeste, lo que significa que el receptor lo leyó. "Él sabía que Diego hubiese querido que yo estuviera adentro. Si me vio podría haberlo intentado. Pero que no me trate de mentirosa porque yo digo la verdad", manifestó.

Luego, Coppola salió al aire vía telefónica y le explicó lo que sucedió: "Dos tildes azules o un tilde gris. Yo no entiendo el teléfono. A ver si está claro. Vamos a suponer que vi el mensaje: no modificaba nada. Hubiese respondido porque es mi costumbre. Me quedan mensajes sin contestar. Si lo hubiese escuchado hubiese intentado hacer algo tal vez, porque ella tenía que estar".

"Sí pregunté quién era aquella persona a la que le estaban haciendo tantas notas y me dijeron que era Rocío Oliva, pero yo estaba arriba de una camioneta yéndome. Si hubiese podido hacer algo lo hubiese hecho porque ella dice la verdad. A mí Diego me dijo «me enamoré de viejo», y lo decía por Rocío Oliva", reveló Coppola.

"Nadie me dice nada porque cuando me equivoco pido perdón. Si Rocío siente que me equivoqué, que me disculpe", comentó el mánager. Ella le respondió: "Obvio que estás disculpado, no hay ningún problema. Me quedo tranquila de que sí te mandé un mensaje, te llamé y me viste y no pudiste hacer nada. Lo entiendo, sé que era muy complicado pasar por encima de las chicas, así que no hay nada más que hablar de mi lado, está todo bien".