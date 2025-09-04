La Capital | Información General | aire acondicionado

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Hay alternativas sin gas que ayudan a templar los ambientes. En esta nota, un análisis de precios y consumos

4 de septiembre 2025 · 08:50hs
Los argentinos buscan los electrodomésticos mas económicos para calentar el hogar

Los argentinos buscan los electrodomésticos mas económicos para calentar el hogar

El frío volvió a la región y las temperaturas de apenas un dígito se sienten con fuerza por estos días, y también se sentirán con fuerza el fin de semana según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Frente a este escenario, uno de los desafíos más difíciles es mantener el hogar cálido. En busca de soluciones eficientes, muchos argentinos recurren a electrodomésticos que les permitan calefaccionar sus viviendas teniendo en cuenta los costos en las tarifas de luz y gas.

Entre las alternativas disponibles sin utilizar gas, existen diferencias significativas en el consumo de energía. Panel calefactor, caloventor, estufas eléctricas o paneles son las opciones más fáciles de adquirir y de instalar ante la ola de frío. Ahora bien, ¿cuál es la que consume menos y calienta más? ¿Cuál es la mejor opción?

>> Leer más: Los ocho trucos para calentar el hogar sin estufa que no pueden faltar este invierno

Aire acondicionado

El aire acondicionado es una de las opciones más convenientes. Si bien su costo inicial es el más elevado de todas las opciones y requiere la instalación más compleja, estos equipos incluyen una doble función: calefaccionan en invierno y refrigeran en verano, lo que convierte su compra en una inversión útil durante todo el año.

El consumo energético de un equipo promedio (si es inverter) es de 1.000 watts por hora, siempre que su potencia ronde los 20 grados. Sus precios varían entre los $500.000 y $1.250.000, dependiendo de la tecnología. Es importante aclarar que requieren instalación profesional.

Aires acondicionados.png
Capacitores y plaquetas quemadas, el problema más frecuente de los aires acondicionados

Capacitores y plaquetas quemadas, el problema más frecuente de los aires acondicionados

Caloventor

El caloventor es definitivamente uno de los dispositivos más elegidos a la hora de calentar el hogar. Se trata de un electrodoméstico práctico, económico, pequeño y transportable. Ahora bien, aunque su costo se aproxima a los $50.000 y resulta ser una de las opciones mas baratas en costo inicial, la realidad es que es el dipositivo que más energía consume.

Su gasto ronda entre 2.000 watts por hora, por lo que si se lo utiliza durante muchas horas, la factura eléctrica puede dispararse. En este sentido, es útil para calentar rápidamente espacios pequeños o para usos puntuales, como en el baño antes de la ducha, pero no se recomienda como fuente principal de calefacción.

caloventorrr (1) (1).jpg

Estufas eléctricas

Las estufas eléctricas tradicionales (como halógenas o cerámicas) tienen un eocnomico costo inicial sin embargo conllevan un alto consumo de energía. Su costo ronda los $45.000.

En cuanto a su consumo, según la estufa varía entre 800 y 2000 watts por hora. En este sentido, se recomienda utilizar estos dispositivos para habitaciones de tamaño medio.

estufa electrica (1).jpg
estufa electrica luz (1).jpg

Convector eléctrico

Otra de las opciones que se puede encontrar en una tienda de electrodomésticos es el el convector eléctrico. Un convector eléctrico funciona calentando el aire a través de resistencias eléctricas y luego distribuyéndolo por la habitación mediante convección natural. En este sentido, calienta ambientes más rapido que las estufas electricas.

Sin embargo, este electrodoméstico consume entre 1.000 y 2.000 watts por hora y su precio ronda entre los 180 mil pesos. Cabe destacar que el mismo dependerá de las funciones integradas del dispositivo. Algunos modelos cuentan con termostato para evitar el consumo innecesario de energía.

image.png

>> Leer más: Frío extremo: cómo ayudar a las personas en situación de calle en Rosario

Panel calefactor eléctrico

La opción más barata y eficiente en consumo de energía es el panel calefactor eléctrico. Este equipo tiene un consumo moderado y funciona a traves de resistencia eléctrica, convirtiendo energía eléctrica en calor. Por lo que no funciona a través de ventilador, y, en este sentido, consume apenas 600 watts por hora. Es decir que consume tres veces menos que un caloventor y casi dos veces menos que un aire acondicionado en modo calor, lo que lo convierte en una de las alternativas más económicas del mercado.

Su precio va desde los $150.000 a $300.000 y no requiere instalación compleja, por lo que es ideal para dormitorios o ambientes medianos bien aislados.

panel calefactor.jpg

¿Qué es mejor para templar un hogar?

En resumen, si se busca la opción más barata y con menor consumo, el panel calefactor eléctrico es la elección más conveniente.

Si el objetivo es una solución para todo el año, el aire acondicionado ofrece una excelente relación entre eficiencia y funcionalidad aunque su inversión inicial es mayor.

El caloventor solo conviene para momentos puntuales, ya que su consumo es muy elevado a largo plazo.

>> Leer más: La ola polar sacudió el ranking de las ciudades más frías: ¿dónde quedó Rosario?

Noticias relacionadas
Anmat consideró ilegal al producto por su falta de registros

Anmat prohibió una miel orgánica por considerarla ilegal

quini 6: de cuanto es el millonario pozo que se pondra en juego este domingo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

quini 6: en el siempre sale festejaron solamente seis apostadores

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Chata Solidaria, la campaña de Ford para ayudar a los chicos de Chaco. 

Chata solidaria: Ford lanzó una campaña para recaudar donaciones para los chicos de Chaco

Ver comentarios

Las más leídas

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Lo último

Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dos conductores fueron denunciados en menos de un mes. Uno se fue a Funes con una adolescente y el otro llegó a Roldán con una joven, cuando los viajes eran dentro de Rosario

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Ovación
Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable
Ovación

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: "Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable"

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: "Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable"

Copa Argentina: este jueves se confirmaría el estadio donde Newells enfrentará a Belgrano

Copa Argentina: este jueves se confirmaría el estadio donde Newell's enfrentará a Belgrano

En Central, las matemáticas le dan la derecha al Profesor Ariel Holan

En Central, las matemáticas le dan la derecha al Profesor Ariel Holan

Policiales
La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

La Ciudad
Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

El kirchnerismo va a intentar matarme, aseguró Javier Milei
Política

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei