La Capital | Información General | feriado

Por qué es feriado cada 17 de agosto: la historia del general José de San Martín

El prócer más reconocido de la historia argentina continúa presente y su figura es conmemorada cada año con una jornada no laborable

17 de agosto 2025 · 09:46hs
El Padre de la Patria. El General José de San Martín es el prócer más reconocido de la historia de la Argentina.

Cada 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, reconocido como “el Padre de la Patria”, quien falleció en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia, en 1850, a miles de kilómetros de su Yapeyú natal.

A 174 años de su fallecimiento, el recuerdo del prócer más reconocido de la historia argentina continúa presente y su figura es conmemorada cada año con un feriado nacional, además de ser la inspiración de millones de niños que aprenden sobre su compromiso por defender a la bandera celeste y blanca.

El Padre de la Patria es también conocido como uno de los “Libertadores de América” y su legado es tan grande como sus hazañas para lograr la independencia de un país y un continente. Admirado como un gran estratega, fue uno de los pocos líderes independentistas que tuvo una formación militar y se convirtió en un símbolo también para Chile y Perú.

San Martín siempre tuvo por delante los desafíos colectivos por sobre los individuales, característica poco frecuente en Sudamérica en la actualidad, por lo que recordar al militar nacido en Yapeyú, actual Corrientes, puede ser un buen motivo para encontrar el rumbo.

José de San Martín01.jpg
San Martín fue uno de los líderes de la liberación hispanoamericana.

La historia del General José de San Martín

José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, territorio del entonces Virreinato del Río de la Plata. Hijo del capitán don Juan de San Martín y de doña Gregoria Matorras del Ser, vivió sus primeros años en el norte hasta que, en 1781, su familia se radicó en Buenos Aires. No obstante, dos años después emprendieron viaje a Cádiz, España, en marzo de 1784, y luego se radicaron en la ciudad de Málaga.

Unos años más tarde, comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga. Posteriormente, ingresó al ejército español para empezar su carrera militar en el Regimiento de Murcia, con el que participó en varias batallas, entre ellas contra la dominación napoleónica de España.

A sus 34 años, en 1812, con el reconocimiento de teniente coronel, pasó por Londres y emprendió su regreso a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Allí, fue encomendado a la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que participó del histórico combate de San Lorenzo.

Ya siendo reconocido como una figura militar, se le encargó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano, y concibió su plan de liberar al continente, en el que debería eliminar todos los núcleos realistas para lograr la independencia hispanoamericana.

José de San Martín02.jpg

La libertad hispanoamericana

San Martín fue nombrado gobernador de Cuyo, la cual tenía sede en la ciudad de Mendoza, y allí puso en marcha su proyecto libertador. Una vez organizado el Ejército de los Andes, tomó el camino para cruzar la cordillera y lideró la independencia de Chile con las batallas de Chacabuco y Maipú.

Después del éxito en Chile, el país trasandino le financió una flota organizada y lo encomendó, a través del Senado, al ataque contra el centro del poder realista en Sudamérica, ubicado en la ciudad de Lima. Tras una nueva campaña en la que se impuso al ejército español, declaró la independencia del Perú en 1821. Su carrera militar finalizó un año después, cuando protagonizó la Entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar y le cedió su ejército con el objetivo de finalizar la liberación del Perú.

Los últimos años de San Martín

Al regresar a Buenos Aires, San Martín decidió partir rumbo a Europa para darle una mejor educación a su hija, por lo que el 10 de febrero de 1824 zarpó con destino a Bruselas, donde Mercedes afrontó sus estudios. En 1830, se instalaron en París, lugar en el que la hija del Libertador contrajo matrimonio con Mariano Balcarce.

San Martín vivió 14 años en una casa de Grand Bourg junto a su hija, su yerno y sus nietas, hasta que en 1848 se mudó a Boulogne-sur-Mer para estar más cerca de Gran Bretaña, debido a la gran agitación reinante en Francia que podría derivar en otra partida familiar. No obstante, falleció en esa ciudad el el 17 de agosto de 1850.

Treinta años después de su muerte, en 1880, sus restos fueron trasladados desde Francia a Buenos Aires para descansar en el mausoleo que se le erigió en la Catedral, donde es custodiado por una guardia de los granaderos.

cropped-Jose-de-San-Martin-en-la-adultez.jpg

