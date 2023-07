Plantean como móvil del crimen de Cecilia Strzyzowski su probable embarazo

“Hoy se lo planteamos al equipo fiscal y es una cuestión que nos está haciendo mucho ruido, tenemos sangre de Cecilia cuando pensamos que no íbamos a tener, tenemos el ADN que nos dice que sí”, señaló el querellante al mencionar que “la gran pregunta es si podemos determinar, como se hace en cualquier embarazo de una mujer viva, si esa sangre permitiría confirmar o desestimar alguna situación de embarazo”.

En 27 años 13 femicidas fueron condenados pese al no hallazgo de los cadáveres

Otro de los factores que llevó al abogado a creer sobre la posibilidad de que pudiera haber gestado un embarazo fue que la madre de Cecilia, Gloria Romero, reveló que uno de los sueños de su hija era ser madre. “La última vez que visitó un médico fue en marzo, donde ella quería quedar embarazada”, contó a Télam.

Sin embargo, la mamá de la víctima apuntó que la joven padecía de una condición conocida como matriz infantil, la cual se relaciona con la falta de desarrollo del útero y puede provocar la infertilidad en la mujer. “Ella quería ser mamá, pero no podía porque tenía matriz infantil, así que no podía quedar embarazada. Cada vez que tenía un atraso ella se ilusionaba, pero no podía quedar embarazada”, reveló Romero.

Por otra parte, Arregín destacó que “Gloria dijo ayer en una entrevista que ella le dijo que corte esa relación y que no fuera mamá con César, entendiendo lo que significaba ese tipo de unión de por vida con esa familia”, luego de que la madre describiera a Cecilia como “muy chiquilina, era inocente porque la habíamos criado así”. “Ella misma se definía como un adulto chiquito”, recordó.