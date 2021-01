En el comienzo de la pandemia, y teniendo en cuenta justamente lo que había sucedido con la Gripe A, y por el hecho de estar ante un virus desconocido, el Ministerio de Salud de la Nación incluyó a las embarazadas entre los grupos de riesgo, pero en los últimos meses, de acuerdo a la evidencia a nivel mundial, la normativa cambió e incluso se habilitó a que aquellas que así lo desearan retomaran sus trabajos con todos los recaudos (en la mayoría de las empresa privadas se decidió que trabajaran en la modalidad home office).

La Capital habló con Luis Dimenza, médico obstetra, a cago de la dirección de la Maternidad Oroño. El profesional mencionó que la preocupación de las embarazadas en relación al Covid fue cambiando. Al principio de la pandemia tendieron a un asilamiento estricto (así también lo recomendaban los médicos, para preservarlas) y muchas manifestaron temores y ansiedad sobre el tema. Pero en el transcurso del año, el panorama cambió.

"En nuestra maternidad, registramos que aproximadamente el 10% de las pacientes cursaron la enfermedad. Los contagios se produjeron en reuniones o por contacto estrecho con convivientes como parejas e hijos. Tuvimos un total de 400 embarazadas con Coronavirus desde marzo del año pasado hasta ahora. Aquellas que dieron positivo en el primer trimestre fueron asintomáticas o con signos leves y cursaron normalmente su embarazo. De las que estaban a término, es decir, entre las que se contagiaron a pocos días del parto, tuvimos que asistir tomando recaudos especiales y en un área especialmente destinada para casos Covid, a 17 mujeres. Una sola requirió ser internada en terapia intensiva por problemas respiratorios, evolucionando favorablemente".

Dimenza detalló que los bebés nacidos de madres que cursaban la enfermedad no presentaron problemas de salud. "Solo dos fueron internados en neo pero no a causa del Coronavirus".

El médico llevó tranquilidad a las gestantes, al tiempo que recordó que deben tomar las mismas precauciones que la población general para evitar contagiarse: uso de barbijo, distanciamiento con otras personas, lavado frecuente de manos y evitar reuniones sociales. Señaló que los controles deben ser los habituales y no abandonarlos: "Pueden ir sin temor al centro médico en el que se tratan ya que en Salud se toman todos los recaudos para evitar contagios, tanto durante el embarazo en todas sus etapas como en el momento del parto".

Atentas a los síntomas

Dimenza hizo hincapié en que si una embarazada presenta fiebre, dolor corporal, diarrea, debe comunicarlo rápidamente a su obstetra o médico de cabecera. "Lo ideal es que el profesional conozca de inmediato la situación para hacer un seguimiento". El Sars Cov 2 produce problemas de coagulación y en algunas gestantes en particular, aquellas con trombofilia u otros problemas similares, podría presentarse algún tipo de complicación, algo que se está analizando en estudios internacionales.

El obstetra recordó que es fundamental que en marzo/abril cuando se inicie la campaña de vacunación para prevenir la gripe las embarazadas cumplan con esa indicación ya que para ese virus sí son grupo de riesgo. Respecto de la vacuna contra el Covid, por el momento, la Sputnik V, que es la que se está distribuyendo en Argentina no está destinada a este grupo. La OMS en tanto, indicó que las embarazadas no se inoculen tampoco con la de Moderna ni con la Pfizer ya que "no hay datos suficientes disponibles sobre la seguridad y efectividad en este grupo".