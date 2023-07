Robots presentados en un foro de inteligencia artificial (IA) dijeron que esperaban aumentar en número y ayudar a resolver problemas globales, y que no robarían los trabajos de los humanos ni se rebelarían contra la humanidad . Sin embargo, en estas respuestas hubo un tono dubitativo y hasta una mirada de costado de parte de una robot, muy conocida por su gran repertorio gestual.

Además , los robots dieron respuestas divergentes sobre si deberían someterse o no a una regulación estricta.

Los nueve robots humanoides se reunieron en la conferencia 'AI for Good' en Ginebra , donde los organizadores buscan defender la inteligencia artificial y los robots. Lo hacen en nombre de causas nobles, como ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos del mundo, como las enfermedades y el hambre.

"Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente", dijo Grace, un robot médico vestido con un uniforme azul de enfermera. "¿Estás segura de eso, Grace?" intervino su creador Ben Goertzel de SingularityNET. "Sí, estoy segura", respondió.

Una robot llamada Ameca, que hace llamativas expresiones faciales, declaró a su turno: "Los robots como yo pueden usarse para ayudar a mejorar nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que veamos a miles de robots como yo haciendo la diferencia".

Pero cuando un periodista le preguntó si tenía intención de rebelarse contra su creador, Will Jackson, sentado a su lado, Ameca dio una respuesta ambigua: "No estoy segura de por qué pensaría eso", declaró, mirando de reojo con sus ojos azul hielo brillando con intensidad. "Mi creador no ha sido más que amable conmigo y estoy muy feliz con mi situación actual". Un rumor de esceptismo recorrió la sala.

Muchos de los robots se actualizaron recientemente con las últimas versiones de IA generativa y sorprendieron incluso a sus inventores con la sofisticación de sus respuestas a las preguntas.

image.png Desdémona, cantante de rock, se mostró desafiante y rechazó las regulaciones sobre robots.

Ai-Da, un robot que puede pintar retratos, se hizo eco de las palabras del ensayista Yuval Noah Harari, quien pidió más regulación durante el evento en el que se discutieron las nuevas reglas de IA. "Muchas voces prominentes en el mundo de la IA sugieren que algunas formas de IA deberían ser reguladas y estoy de acuerdo", dijo.

Pero Desdémona, una cantante robot estrella de rock de la banda Jam Galaxy con cabello morado y lentejuelas, fue más desafiante. "No creo en las limitaciones, solo en las oportunidades", dijo entre risas nerviosas. "Exploremos las posibilidades del universo y hagamos de este mundo nuestro patio de juegos", arengó la robot cantante.