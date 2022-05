Mercado Pago y otras billeteras virtuales, en la mira por el robo de celulares y dinero

El aumento de robos de celulares en Rosario encendió luces de alerta entre los usuarios de billeteras virtuales que sufrieron vaciamientos de cuentas y pedidos de préstamos no autorizados. Además, las víctimas que intentaron comunicarse con las empresas no obtuvieron respuestas .

En la actualidad, el robo de celulares ya no finaliza en la sustracción del mismo , sino que desencadena en otro delito de mayor gravedad, sobre el que pareciera no haber control: el acceso ilimitado al dinero de las billeteras virtuales de las víctimas . Esta nueva modalidad de delito se volvió una escena típica en las calles de la ciudad y los usuarios exigen soluciones.

Este fenómeno comenzó a registrarse a fines del 2020, y principios del año pasado. Podría decirse que la pandemia fue una causa del viraje a esta modalidad delictiva.

De acuerdo a un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, realizado en 2021 la cantidad de denuncias sobre este tipo de casos aumentó sustancialmente: “Los casos asociados a Mercado Libre y Mercado Pago pasaron de 10 en 2020 a 304 en 2021”.

En este sentido, desde la fiscalía especializada en ciberdelincuencia destacaron que “encuentra sentido que los autores de estos delitos hayan encontrado un interés particular en explotar este tipo de cuentas, correspondientes a plataformas electrónicas de pago y compraventa en un período en el que el comercio se volcó abruptamente a modalidades virtuales”.

Según denunciaron muchos usuarios, a través de las redes sociales, ante las débiles medidas dispuestas por las aplicaciones, por no decir nulas, los delincuentes acceden a las cuentas y realizan pedidos de créditos personales y compras con QR.

“Lo primero que hice fue revocar el acceso al mail. Después, quise bloquear Mercado Pago, porque tenía plata y las tarjetas. Pero para cuando pude entrar, me pidió una verificación de dos pasos para verificar la identidad que no pude continuar porque no lo hacía desde el número de teléfono asociado a la cuenta”, contó una de las tantas víctimas a través de su cuenta de Twitter.

Horas más tarde, una vez pudo recuperar su número de teléfono solicitando un nuevo chip, a la misma joven, no solo le vaciaron la cuenta (tenía 18 mil pesos), sino que además pidieron un crédito de 15 mil pesos dentro de la app.

Desde Mercado Pago afirman que todas las denuncias de los usuarios se estudian "caso por caso" y aseguraron que "el ingreso a la app está protegido con el mismo método que tenga el usuario en su dispositivo". "Si un ladrón puede acceder al celular, podrá hacerlo también a la aplicación", indicaron.

Algunas recomendaciones para evitar ser víctima de ciberdelitos: