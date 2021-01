Mar del Plata: acusan a un grupo de rosarinos por una brutal paliza a un joven en un boliche

“Estábamos en la misma burbuja. Cuando fuimos a querer solucionar el problema, a tranquilizar todo, nos acercamos a este grupo de chicos y le rompen un botellazo en la frente”, comentó Francisco, un amigo de Montín, quien agregó: “Cuando vi que cayó al piso me tiré encima de él para que no le pegaran más. La gente de seguridad llegó, el grupo de pibes se fue y no supimos más nada”.

Por razones que se intentan establecer, Montín “recibió al menos un golpe en la cabeza que le produjo una contusión”, y tras ser asistido por una enfermera del lugar “fue derivado en una ambulancia” al Hospital Privado de Comunidad (HPC). Según precisaron fuentes judiciales, permanece en terapia intensiva, consciente y “sin fallas orgánicas”.

Este mediodía, el HPC emitió un parte médico para informar que “el paciente se encuentra despierto, sin fallas orgánicas y evoluciona favorablemente”, aunque debe “permanecer en observación”.

En tanto, el fiscal Cubas señaló a Télam que “no se saben aun los pormenores del hecho”, y pidió un dictamen médico policial para precisar el tipo de lesión sufrida por el joven. Además, el funcionario judicial ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del boliche, así como las declaración de testigos, y de la víctima en caso de que esté en condiciones de hacerlo, para “la identificación del posible autor o autores” de la agresión.

Preliminarmente, la causa está caratulada como “lesiones”, y en base a las nuevas pruebas que se incorporen a la investigación, y al cuadro médico de la víctima, se definirá si son leves o graves.

Cómo es Matías Ezequiel Montín

montín.jpg

Carlos Montín, padre del joven, estuvo durante la mañana presente en el hospital marplatense y explicó que el joven fue atacado cuando estaba en el Vip del boliche, en una burbuja con sus amigos.

“Según me explicaron sus amigos, Matías se acercó a charlar con un grupo de entre tres y cinco chicos que estaban en otra mesa, para calmar los ánimos porque uno de ellos le había pegado o había empujado a un amigo. Y cuando se acercó, le pegaron un botellazo, después otro, y otro más”, aseguró el padre.

Agregó, además, que en las últimas horas pudo hablar con su hijo en el segundo piso donde está ubicada la terapia intensiva, y que el joven pudo decirle que “no se acuerda nada de lo que pasó”.

El hombre, quien veranea en la ciudad junto a Matías, estudiante de ingeniería química, y a una hija de 23 años, quien también estaba en el boliche al momento de la agresión, aseguró que “según explicaron responsables del lugar, los agresores eran de Rosario, pero por el momento no se sabe más nada de quiénes son”.

Por su parte, el municipio de General Pueyrredón informó que el intendente Guillermo Montenegro se contactó con la familia del joven para ponerse a disposición.