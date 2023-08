"Los voy a matar a todos, gato", la amenaza del segundo detenido por el crimen de la nena de 11 años

Por otro lado, fuentes policiales indicaron que los policías a cargo del paso lograron incautar la moto que se utilizó en el salvaje atraco. Las detenciones se produjeron en el marco de una creciente tensión entre vecinos que acudieron a protestar por el hecho ante la sede policial local.

“Los voy a matar a todos, gato” Así ingresó a la comisaria el segundo detenido por el cri.mp4

Allegados a la víctima convocaron a una movilización para reclamar justicia por la muerte de la niña, identificada como Morena Domínguez, y más seguridad en la zona.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de la mañana de este miércoles, cuando la niña fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que se convirtió en una prueba clave de una causa que, según las fuentes, terminará caratulada como homicidio.

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

>> Leer más: Cayó uno de los ladrones que causaron la muerte de una nena

Un automovilista, que fue testigo de la secuencia, intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero estos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

"Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá", aseguró esta mañana uno de los hombres que quiso ayudar a Morena, quien se identificó como Damián.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

Fuentes policiales indicaron que, en la caída, la chica se golpeó en la cabeza y que ello pudo tener relación con el cuadro que presentaba cuando llegó la ambulancia del SAME.

>> Leer más: Suspenden la campaña electoral por el crimen de una nena

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.

El caso es investigado por la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien concurrió esta mañana al lugar del hecho para impartir las directivas de la investigación.

La fiscal dispuso además que el cuerpo de la víctima sea trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde se intentará determinar si la causa del deceso está vinculada a algún traumatismo de cráneo o a otro motivo.

Voceros tanto policiales, como judiciales y municipales confirmaron este mediodía que un adolescente de 14 años quedó aprehendido en el marco de la causa, y que hay otro sospechoso que aún falta detener, identificado como el presunto cómplice.