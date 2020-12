Los diez consejos claves para pasar un verano lo más refrescante posible

Cada año, el mismo problema: el calor se hace sentir con fuerza en verano y la gente se irrita a medida que aumenta el termómetro. Inclusos los adeptos al famoso team verano pasan mal las tórridas jornadas marcadas por las altas temperaturas. Esos días en que no se puede caminar, no se puede hablar, no se puede dormir. El calor afecta todo lo que se hace, en particular el humor. Expertos advierten que hay algunas formas de mantenerse frescos.