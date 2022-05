La policía bonaerense baleó a un joven que cruzó un semáforo en rojo

Un joven de 19 años recibió tres balazos disparados por policías bonarenses que lo persiguieron hasta la entrada de un barrio cerrado en Moreno. Cinco móviles bonaerenses fueron detrás de él . El argumento que dieron es que el joven había cruzado un semáforo en rojo. El ministro bonaerense de Seguridad , Sergio Berni, defendió a los policías , mientras la familia del chico repudió la acción policial. “Me lo podrían haber matado”, dijo Juan Carlos Kruger, padre de Tomás Lautaro , la víctima. Dos de los efectivos que participaron de la persecución fueron imputados por “lesiones graves”. "Le van a quedar secuelas por esta injusticia y mi hermanito no para de llorar porque no sabe si va a volver a jugar", contó la hermana mayor, Bárbara.

En una segunda secuencia, a unos 50 metros del lugar del primer incidente, la camioneta se detuvo en la banquina. La rodearon otros cuatro móviles policiales, uno de los cuales también chocó la Hilux del lado de conductor, cerca de la trompa. Un policía llegó a la carrera con su arma en la mano. Varios uniformados hicieron descender al conductor de la camioneta y lo "redujeron" en el piso, esposándolo pese a presentar tres heridas de pistola 9 mm.

POLICÍAS persiguieron y DISPARARON a un JOVEN que habría INTENTADO HUIR #BuenTelefé

Alertados de lo ocurrido por el personal de seguridad del barrio, los padres del joven salieron en su busca. Encontraron a los policías y a su hijo esposado, herido y ensangrentado en el suelo. Tras eso, el chico fue trasladado a un hospital de la zona donde permanece internado. Ayer fue operado. Se le debieron limpiar las heridas de restos de plomo y hueso astillado y se le puso una prótesis en el brazo, según detalló su hermana mayor, Bárbara.

Carlos, el padre de Tomás, contó a Crónica TV que su hijo tiene “un tiro en cada pierna y uno en el brazo derecho, que se lo quebró”. Explicó que su hijo había ido a jugar un partido de rugby y que él le había prestado la camioneta para que “no se tomara el colectivo” para regresar de noche. Tomas “no tenía ninguna arma de fuego” que justificara que le dispararan. “Los policías me dijeron que había pasado un semáforo en rojo y que iba pasando autos en zigzag”, contó Carlos, quien dijo estar “indignado” por lo que le hicieron a su hijo. “Es una locura. No se puede creer que un patrullero lo fuera corriendo sin las luces. Él frenó, se quiso meter por el portón, pero estaba cerrado, y ahí lo chocaron”, relató. También fue ahí cuando lo balearon. El hombre, un pequeño empresario con una carpintería, señaló que su hijo estaba con “miedo” y que perdió el control de la camioneta porque “ya tenía el brazo quebrado. Hay tiros en la puerta y en el vidrio” de la camioneta ."A mi hermano ya lo operaron, pudieron limpiarle la herida del brazo, sacarle restos de plomo y pedazos de hueso que le quedaron astillados por el impacto de bala. Tomás va a necesitar una prótesis en su brazo", escribió Bárbara Kruger sobre su hermano Tomás, internado en una clínica de Morón. "Estamos muy muy angustiados: parece que le van a quedar secuelas por esta injusticia y mi hermanito no para de llorar porque no sabe si va a volver a jugar", posteó Bárbara, de 24 años. Además, anticipó que van a tener que operarlo de nuevo porque "no tiene movilidad en un pie". Tomás recibió un balazo en cada pierna y un tercero en el brazo derecho.

"Ayer estaba muy dolorido, no pudimos hablar mucho. Estaba muy sedado y aterrorizado. El médico me dijo que gracias al brazo está vivo", indicó el hombre, que es carpintero y padre de cinco hijos. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, consideró que los policías actuaron de "manera correcta". "La versión que tengo es que parecía que el chico iba a disparar. Obviamente pónganse en lugar de la policía, que de noche no ve lo que hay dentro del vehículo", dijo en diálogo con el canal TN.

Según el padre de la víctima y los videos de seguridad que se publicaron, son dos los efectivos que dispararon. En un video de seguridad se observa cómo una mujer policía apunta con su arma reglamentaria hacia la camioneta que huye. Esto invalida el argumento del ministro Berni, quien dijo que los policías habrían sentido peligro de muerte de parte del ocupante. No parece compatible con la actitud de los dos policías, que al parecer disparan al vehículo desde atrás.

Carlos Kruger añadió que su hijo “está fuera de peligro” y debía ser derivado a una clínica de Morón para ser intervenido quirúrgicamente en el brazo. “Nació de nuevo. Es un pibe que acá en Moreno lo conocen todos. En el club, en el barrio. Todos lo quieren ir a ver al hospital”, agregó.

Según la agencia Télam, son dos los policías involucrados en el hecho, imputados por “lesiones graves”. Tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los policías involucrados son un hombre y una mujer. Aún no se fijó la audiencia para que sean indagados y están libres. La víctima, Tomás Kruger, fue acusado de “resistencia a la autoridad”, en una causa instruida por una fiscalía de Moreno.