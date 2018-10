La Justicia finalmente ratificó el fallo contra Monsanto

Una jueza de California ratificó el veredicto de un jurado acerca de que el herbicida Roundup de Monsanto le causó cáncer a un jardinero, pero redujo de 289 a 78 millones de dólares la compensación que la compañía debe pagar.

Al rechazar la solicitud de Monsanto de efectuar un nuevo juicio, la jueza de la Corte Superior de San Francisco Suzanne Bolanos redujo la cifra por daños punitivos que había otorgado el jurado de 250 a 39 millones de dólares. La jueza previamente había expresado sus dudas sobre la compensación total que se había establecido.

Bolanos le dio a DeWayne Johnson hasta el 7 de diciembre para aceptar la nueva cantidad o exigir un nuevo juicio.

La portavoz de Johnson, Diana McKinley, dijo que el demandante y sus abogados revisan el fallo y no han tomado una decisión sobre el siguiente paso. "Aunque creemos que la reducción de los daños punitivos no era justificada y sopesamos nuestras opciones, nos complace que la corte no haya alterado el veredicto", declaró.

El jurado otorgó una indemnización punitiva después de que reveló que la empresa agropecuaria había ignorado deliberadamente las advertencias y evidencia de que el popular herbicida Roundup causaba cáncer, incluyendo el linfoma de Johnson.

Los daños punitivos tienen el objetivo de sancionar a las compañías que el jurado determine que actuaron de forma indebida y para disuadir a otras empresas de operar de forma similar.

En su fallo tentativo del 11 de octubre, Bolanos dijo que le parecía que los jurados se habían excedido con la cifra de daños punitivos. Dijo en ese momento que estaba considerando desechar por completo los 250 millones de dólares después de no encontrar que durante el juicio se presentara evidencia contundente de que los empleados de Monsanto ignoraron la evidencia de que el herbicida provocaba cáncer.

Algunos jurados estaban tan molestos por la posibilidad de que revocaran su veredicto que escribieron a Bolanos, reportó el San Francisco Chronicle.

"Le exhorto a respetar y honrar nuestro veredicto y las seis semanas de nuestras vidas que dedicamos a este juicio", escribió el jurado Gary Kitahata.

La jueza cambió de parecer y dijo que estaba obligada a respetar las conclusiones del jurado después de que escucharon a testigos expertos de ambas partes debatir sobre los méritos en la acusación de Johnson.

La magistrada dijo que los jurados tienen derecho a aceptar la conclusión del testigo experto presentado por el equipo legal de Johnson, quien dijo que Roundup le causó cáncer, y rechazar las conclusiones de los testigos presentados por Monsanto, quienes dijeron que no hay evidencia de que el herbicida provoque cáncer.

"Por lo tanto, el jurado puede concluir que Monsanto actuó con dolo al ignorar deliberadamente un probable riesgo a la salud", escribió Bolanos en su decisión.