La historia viral de la vendedora que aprendió lenguaje de señas por un pequeño cliente

Hace un tiempo, la tiktoker comenzó a trabajar en una tienda de gominolas (gomitas de caramelo y golosinas) que se encuentra en el punto estratégico entre dos escuelas. Es por ello que una de las primeras advertencias fue que allí se robaba mucho. Pero lo que vivió Belén fue diferente.

Cuando un niño se le quedó mirando durante mucho tiempo, y ella pensaba que le estaba por robar, en verdad se dio cuenta de que era sordo. La joven identificó el audífono y entendió que el chico la miraba porque con la mascarilla no sabía si le estaba hablando.

Quién eres? Cómo te llamas? Viva Tú y viva la gente como tú

A partir de allí todo cambió. "Yo le dije "gracias" (en lenguaje de seña) y se puso muy emocionado", cuenta Belén, y continúa: "Toda esa semana estuve aprendiendo a decirle cosas distintas cada día, porque yo le vi mucha emoción en los ojos". La chica fue cada día de esa semana con una frase nueva aprendida y el niño, con mucha alegría comenzó a hablar con ella.

Tiempo después, Belén fue trasladada a otro local, por lo que ya no se encuentra tan seguido con el niño. La joven termina el video contando cuáles fueron sus sensaciones al vivenciar aquella experiencia. "Pero bueno, está muy guay. Me sentí super bien por el crio", dijo y luego cerró su relato diciendo: "Esa es mi actualización de cómo me va en la vida [...] Hoy es que un niño me ha caído bien". El video cuenta ya con más de 5 millones de visualizaciones.