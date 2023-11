La Corte Suprema confirmó la extradición de Jones Huala a Chile

El 21 de enero de 2022 le concedieron a Jones Huala libertad condicional. Esa decisión, sin embargo, fue revocada a los pocos días, el 15 de febrero de ese mismo año. Como Jones Huala no compareció, se declaró en rebeldía y se libró una orden de detención. Con menos palabras, se fugó.

La defensa apeló esa resolución y cuestionó el proceder del juez de la causa respecto, entre otras, de una serie de pruebas que fueron rechazadas. La Procuración General de la Nación dictaminó en favor de la confirmación de la sentencia.

La Corte, por su parte, señaló que “las críticas introducidas por el recurrente para privar de validez a lo resuelto en la instancia anterior no resultan idóneas como para obtener ese resultado. Así pues, y más allá de las respuestas que ha ensayado el juez para no admitir las fuentes de prueba propuestas y para rechazar el planteo de nulidad introducido al inicio del debate, lo que le cabía a la parte recurrente era demostrar cuál fue el perjuicio concreto que la privación de esas prueba le produjo”, cosa que no sucedió.

Con ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, confirmó la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Francisco Facundo Jones Huala a la República de Chile para el cumplimiento del remanente de pena.