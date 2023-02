"Estoy cansada de que me hagan bullying", escribió la gemela muerta en Barcelona

“Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto”, rezaba la nota de Alana, la gemela argentina que perdió la vida en Barcelona tras precipitarse al vacío y que había solicitado a su entorno que la llamaran Iván, porque sentía que era un niño.

La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI —sigla que engloba a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales— establece que, a partir de los 16, se puede cambiar el sexo en el Registro Civil sin requisitos terapéuticos.

La nueva ley trans le hubiera permitido a Alana, aún con 12, cambiar su nombre en su DNI.

Según han filtrado varios medios, como el diario El Mundo, en las cartas de despedida que dejaron las pequeñas aludían a la falta de comprensión de querer transitar al género masculino.

“Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto”, rezaba la nota. “Yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir”, añade.

En su mensaje, Leila, su hermana, habría dejado escrito: “Disculpas a todos, ustedes saben de lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar donde ella quiere”.

Las cartas se hallan en posesión de los Mossos d’Esquadra, la policía autónoma catalana, que no ha querido confirmar la veracidad del contenido de las notas.