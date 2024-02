Disney invierte fortuna en Epic Games para crear un universo de videojuegos y entretenimiento

Epic Games y Disney apuntan a crear su propio "Oasis", o algo similar al universo de realidad virtual donde se desarrollaba la trama de "Ready Player One". En el libro de Ernest Cline, que luego fue llevado al cine por Steven Spielberg, se podían crear mundos propios, muchos de ellos inspirados en películas y videojuegos, para escapar de la vida diaria y celebrar al máximo la cultura pop. En este caso no sería tan amplio el universo y, claro, no estaría la posibilidad de usar cascos virtuales o trajes sensoriales, pero el anuncio genera mucha expectativa.