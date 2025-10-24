La Capital | Información General | votar

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Este domingo los santafesinos irán por tercera vez a las urnas, ahora para elegir diputados nacionales. Qué pasa si se decide no ir a votar

24 de octubre 2025 · 10:10hs
La boleta única de papel debutará este domingo a nivel nacional

Celina Mutti Lovera / La Capital

La boleta única de papel debutará este domingo a nivel nacional, pero en Santa Fe rige hace varios años. 

Por tercera vez en el año, este domingo 26 de octubre los santafesinos deberán ir a las urnas. En esta oportunidad, será para votar diputados nacionales. En este marco, y con una participación ciudadana que viene en caída en los últimos años, muchos se preguntan qué sucede si se decide no cumplir con el deber cívico.

Vale recordar que, en Argentina, votar es obligatorio, por lo que aquellos que no lo hagan y no tengan justificación ante la Justicia Electoral deberán someterse a multas económicas y administrativas.

Los argentinos mayores de edad (hasta los 70 años) y que se encuentren dentro de una distancia de 500 kilómetros de su centro de votación, deberán asistir de forma obligatoria a votar en las elecciones las generales para no adeudar multas en el Registro de Infractores.

De no presentar la constancia que justifique su ausencia, se les aplicará una multa que a su vez constará automáticamente en el Registro de Infractores.

>> Leer más: Elecciones 2025: qué se vota este domingo 26 de octubre y quiénes son los candidatos en Santa Fe

Las multas por no ir a votar

La multa por no ir a votar en las elecciones a nivel país en 2025 varía entre $50 y $500, según lo establecido en el Artículo 125 del Código Electoral Nacional. Estos son los valores:

Primera infracción: $50.

Segunda infracción: $100.

Tercera infracción: $200.

Cuarta infracción: $400.

Quinta o más infracciones: $500.

Esta sanción económica se aplica a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección. De no justificar su ausencia, los ciudadanos que no vayan a votar figuran en Registro de Infractores al Deber de Votar.

La multa por no votar puede abonarse directamente en la web del CNE con cualquier medio de pago digital, o bien de forma presencial en alguna de las sedes del Banco de la Nación Argentina (BNA) en efectivo, con Mercado Pago o con transferencia bancaria.

Quiénes no reciben multas por no votar

Hay ciertos ciudadanos que no recibirán sanciones por no acudir a las urnas. Ellos son:

- Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

- Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. Tales electores se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;

- Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares (los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente);

- El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

Noticias relacionadas
Es utilizado para regular los niveles de ansiedad producidos en exceso por el cortisol

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

El choque se registró en el kilómetro 73 de la ruta Panamericana.

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

La Anmat prohibió una marca de pasas de uva

Anmat prohibió una marca de pasas de uvas tras encontrar una piedra en el envase

Esta es la segunda golosina prohibida en lo que va de octubre

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

En bolas y a los gritos

En bolas y a los gritos

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: Tengo extrañitis

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: "Tengo extrañitis"

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

El siniestro vial se registró este viernes a la mañana y otras dos personas sufrieron heridas por la colisión de un auto y un camión

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario
Política

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Ovación
La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026
Ovación

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Newells: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Newell's: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Policiales
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

La Ciudad
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo