Coppola fue cauto en la muerte de Maradona y sostuvo: "Quiero creer en los médicos"

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Maradona no hubiese sido tratado adecuadamente en las últimas semanas, Coppola sostuvo: “Uno quiere creer que no, que todos queríamos para Diego lo mejor. No creo que ningún profesional que se jacte de serlo pueda generar una situación que provoque lo que pasó con Diego. Quiero creer en los médicos”.