En las últimas horas se conoció un probable foco de conflicto que aparece relacionado con un acto de última voluntad del Diez. En 2016, mientras estaba en Dubai, Maradona excluyó de su testamento a Dalma y Gianinna por apoyar a su madre, Claudia, en los juicios por la venta de un departamento en Miami y la colección de camisetas.

Allegados a Maradona indicaron que existiría un nuevo testamento y que, en ese acto de última voluntad, habría beneficiado a sus hermanas, enfrentadas con Villafañe.

Villafañe, también se conoció, podría terminar en la otra vereda de sus dos hijas y el resto de los hijos de Maradona ya que se presentará como acreedora en la sucesión en la que figuran como herederas, además de Dalma y Gianinna, Jana y los otros dos hijos varones reconocidos: Diego Junior (nacido en Italia, hijo de Cristina Sinagra) y el menor, Dieguito Fernando, fruto de la relación con Verónica Ojeda.

Villafañe arrastra un juicio contra su exesposo por la ruptura de la sociedad conyugal. Con este argumento, también podrían presentarse en la sucesión las más de cincuenta personas que iniciaron demandas contra Maradona por diferentes motivos y el fisco italiano por deuda de impuestos.

Con respecto al monto de la herencia, según la parte interesada varía considerablemente. Algunas estimaciones indican que Maradona tendría 25 millones de dólares en efectivo en cuentas de bancos de Dubai, México, Suiza y Estados Unidos. A esto habría que agregar la valuación de propiedades en diferentes países, que alcanzaría a otros 25 millones.

Pero entre el grupo de profesionales que asesoró a Maradona en los últimos años, se estima que el monto de los bienes del astro del fútbol mundial sería mucho menor y que el excapitán del seleccionado argentino de fútbol vivía del dinero que le aportaba un empresario.

Entre los bienes de Maradona figuran cinco propiedades en la Argentina: dos departamentos en Villa Devoto, un departamento en Puerto Madero, una casa en Nordelta en la que viven sus hermanas, y una casa en Bella Vista que cedió a su expareja Rocío Oliva.

El listado de bienes en la Argentina incluiría cuatro automóviles. Mientras que en Dubai tendría radicados un Rolls Royce Ghost, valuado en 300 mil euros y un BMW i8 cuyo precio de mercado sería de 145 mil euros.

Con la muerte de Maradona, todas sus cuentas bancarias en la Argentina y las que tenía en el extranjero quedaron bloqueadas. Nadie puede disponer de ese dinero. Ni siquiera su apoderado, el abogado Matías Morla. Con el fallecimiento caducan las atribuciones y funciones del apoderado. Esto significa que ese dinero ingresa dentro de lo que se denomina acervo patrimonial bajo la custodia de un juez y del administrador de la sucesión que el magistrado designe.

Abogados

El reconocido abogado Fernando Burlando será el representante de Dalma y Gianinna, las dos hijas del Diez y de su ex esposa Claudia Villafañe.

La abogada Elba Marcovecchio, que trabaja en el estudio de Burlando, ya hizo declaraciones presentándose como la patrocinante de Villafañe.

Mario Baudry, pareja y letrado de Verónica Ojeda (y ex jefe de Gabinete del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni), ya se constituyó como el abogado de Dieguito Fernando.

Matías Morla, el último abogado que tuvo Maradona, aparece cercano a las hermanas de Diego y fuertemente enfrentado a Dalma y Gianinna. Morla es el dueño de la marca Maradona (conserva todos los derechos) y la persona que mejor conocería el patrimonio que dejó el Diez.

La explicación sobre la actual situación privilegiada en que lo dejó Maradona habría que rastrearla en declaraciones de Diego al periodista de Clarín Julio Chiappetta en junio de este año: “A mí, Matías (Morla) me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Nadie me quería contratar, todos decían que no iban a llamar ?a este que tiene problemas y que solo te trae quilombos?. Con Matías volví a la FIFA, fuimos recibidos por todos los jugadores del mundo, volví a trabajar en Dubai, estuvimos a un paso de ascender en México y hoy estoy de nuevo acá, trabajando en el fútbol argentino, con Gimnasia. Así que más no le puedo pedir”, dijo Maradona entonces.