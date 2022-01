Todo esto lo contó Estefanía en diálogo con LT8. Detalló que revisando su casilla de correo electrónico se encontró con que el banco Hipotecario le avisaba que se había cambiado su clave y usuario. “Quise entrar a mi cuenta y no pude. Tuve que hacer el cambio de clave nuevamente y veo las extracciones de dinero sin mi consentimiento”, precisó. En un total de seis operaciones le robaron una suma millonaria.

Según explicó, el 24 de diciembre recibió un SMS de la empresa telefónica Claro diciéndole que estaba procesando un cambio de chip. “Ahí me di cuenta que estaba sin línea, me comunico a atención al cliente por restitución del chip. Es raro porque ese es un trámite que se hace en persona y con DNI. Fui a Claro y me dijeron que fue un error humano. En esas cuatros horas hicieron el robo”, indicó.

La mujer resalta que en ningún momento le dio datos a ninguna persona. “Es una medida delictiva que se está llevando a cabo en muchos lugares, muchas personas y misma metodología. Te entran en tu cuenta y te hacen todas esas extracciones”, resaltó. Se replicaron casos con la misma metodología en La Plata, Bahía Blanca, Río Cuarto, Resistencia, entre otras ciudades.

En primer lugar, los delincuentes se contactan con las empresas proveedoras de servicio de telefonía móvil. Luego, mediante técnicas de ingeniería social toman la tarjeta SIM. De este modo, los estafadores pueden acceder al perfil de todos los contactos e incluso hasta obtener datos de la cuenta bancaria o información financiera de la víctima.

A diferencia de otros mecanismos de robo de datos, como el “vishing” y “smishing” y el “web spoofing”, el “SIM swapping” es un procedimiento muy sencillo, que solo necesita de una serie de datos personales de la víctima para tomar posesión de la SIM.

Por lo pronto, se encuentra dialogando con la prensa para alertar a la gente sobre este tipo de estafas y pide visibilidad para su caso. La investigación del robo como hecho delictivo se encuentra a cargo de la Fiscalía de Cibercrimen de Córdoba. Por su parte, ni la empresa telefónica ni el banco se hacen cargo. Estefanía sigue sin respuestas: “No quiero que pierda el banco ni nadie, solo quiero que reviertan la maniobra, nada más que eso” pidió desesperada.