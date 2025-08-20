La Capital | Información General | fentanilo

Causa por el fentanilo contaminado: se entregó Ariel García Furfaro y detuvieron a sus hermanos

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", publicó la ministra Bullrich en redes sociales

20 de agosto 2025 · 23:05hs
Diego y Damián García Furfaro

Diego y Damián García Furfaro, hermanos del principal imputado en la causa.

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó en la tarde de este miércoles la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes en relación con el fentanilo contaminado. El empresario finalmente se entregó a la Justicia, luego de que fueran apresados sus hermanos y otros acusados en los diez procedimientos decididos por el magistrado.

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", indicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una publicación en la red social X (ex-Twitter) donde anunció las primeras detenciones de la causa.

La funcionaria añadió sobre García Furfaro: "El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido", y más tarde confirmó que se había entregado: "Ser amigo del poder kirchnerista no te salva", escribió.

Los procedimientos, encabezados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería, terminaron con la detención de los hermanos del empresario, Diego y Damián García Furfaro, y también buscaban a la madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma.

Hubo órdenes de detención además para otros integrantes de la cúpula de los laboratorios, como Javier Tchukran (director general de HLB y Laboratorios Ramallo), Carolina Ansaldi (de Laboratorios Ramallo), José Antonio Maiorano (director técnico de HLB) y Rodolfo Labrusciano (director suplente de Laboratorios Ramallo).

Además de los hermanos de Furfaro también se confirmó la captura de Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.

La causa por fentanilo contaminado es investigada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplack. Hasta el momento hubo 97 muertos.

Diego y Damián García Furfaro, hermanos del principal imputado en la causa.

Uno por uno, quiénes son los detenidos

Ariel García Furfaro, el principal imputado en la causa del fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: se entregó Ariel García Furfaro y detuvieron a sus hermanos

