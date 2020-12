Aseguran que Dalma y Claudia nunca visitaron a Maradona en la casa que murió

"Las hijas dijeron cuando lo fueron a ver que estaba muy hinchado", indicó la periodista. "No sé qué es lo que refieren las hijas, si Maradona tenía edemas. Sí sé, por lo que me cuenta la enfermera, que Dalma no fue nunca a verlo, al igual que Claudia. Sí la que iba era Gianinna", expresó el letrado en el programa radial "De acá en más" (Metro).

Además, no descartó que la causa pueda tipificarse como dolo eventual. "De mínima hubo negligencia, imprudencia o impericia, es lo que el código penal califica como homicidio culposo. De acuerdo a las pruebas que se coloquen en un futuro, puede transformarse en dolo eventual", agregó el letrado, quien aseguró que "Maradona echó a todos".

Después hizo hincapié en el rol de su defendida. "Un enfermero es un asistente de un médico, cumple las indicaciones que le da un médico, no tiene vida propia, salvo en una emergencia que hace maniobras de RCP”, señaló antes de asegurar que su cliente fue la única que logró reaccionar ante la descompensación de Diego. “Fue la única que realizó RCP. La psiquiatra se paralizó y no lo hizo", finalizó.