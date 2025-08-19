La Capital | Zoom | Gimena Accardi

Gimena Accardi decidió alejarse de las redes sociales: "Me hace muy mal el odio"

A poco de haberse separado de Nico Vázquez después de 18 años juntos, la actriz admitió públicamente que le fue infiel. Dijo que evita las redes por su salud mental

19 de agosto 2025 · 11:15hs
Gimena Accardi rompió el silencio y confirmó su infidelidad a Nico Vázquez

Después de 18 años juntos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi pusieron fin a su relación. La novedad se supo hace algo más de un mes y rompió varios corazones ya que se trataba de una de las parejas más queridas del ambiente artístico. En las últimas horas, sin embargo, la expareja volvió a estar en el centro de todas las conversaciones. Este martes por la mañana, invitada en el canal de streaming Olga, ella admitió públicamente que le fue infiel y se dispararon las especulaciones en redes. A la salida de la entrevista, la actriz dio más detalles sobre su situación y anunció que se aleja de las redes sociales. "Me hace muy mal el odio", sostuvo, tras recibir una catarata de hate por su error.

En diálogo con la prensa, Accardi sostuvo: "No debería estar dando explicaciones. Las únicas explicaciones eran para Nico, y ya las di, debería haber quedado entre cuatro paredes. Lamento haberlo hecho público y este escarnio. No pertenezco al estado, no me votaron. No debo explicaciones por lo hecho en mi vida privada, se las debo a mi marido, que me abrazó y me perdonó".

En este marco, Accardi reconoció: "Me alivia que se corra el foco de Nico porque vino recibiendo puteadas. No había hecho nada, se lo vinculó con dos compañeras de trabajo y era mentira". Amplió: "En las redes, la gente, el hostigamiento, lo vivimos hace un montón". En ese marco, sus redes sociales siguen abiertas pero ella dejó de publicar y, a la vez, confió que se aleja de las redes para privilegiar su salud mental. "No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Es demasiado el odio y el hostigamiento. No sé ni qué está pasando, prefiero no saberlo no leerlo por mi salud mental", resaltó.

"Decido contarlo porque ayer se habló una parte verdad y otra que no, necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados en esto", dijo en alusión al actor Andrés Gil, con quien la vinculan sentimentalmente, pareja de Cande Vetrano, con quien tiene una hija. "Es mi compañero actual, sigo compartiendo gira, necesito que eso se frene", pidió.

"Me hago cargo de lo que hice, puteenme, esperenme a la salida para escupirme. Pero el que esté libre de pecado tire la primera piedra", remarcó. "Ataquenme, digan lo que quieran, esta soy yo, con miles de defectos", sostuvo.

En cuanto al affaire, la actriz insistió en que fue con "un random total", lo calificó de "canita al aire" y aclaró que no se enamoró. "No me enamoré de nadie, nunca hubo una relación paralela", sostuvo.

Negó, además, que Nico Vázquez se hubiera enterado por chats. "No hubo pruebas ni fotos, se lo dije yo". Resaltó: "Nuestros 18 años de relación fueron preciosos, comimos juntos la seman pasada". Sobre la posibilidad de una reconciliación, planteó: "Uno nunca sabe, el sabe lo que soy y yo se lo que él es".

Una separación y varios rumores

Cabe recordar que la noticia de la separación había llegado a través de un comunicado conjunto que ambos compartieron en sus redes sociales: “Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, decía el texto.

En aquel entonces, comenzaron a circular varios nombres como supuestos terceros, entre ellos las actrices Dai Fernández y Mercedes Oviedo, cercanas a Vázquez, y el actor Andrés Gil, compañero de Accardi en su última obra de teatro. Incluso se viralizó un video de Nicolás bailando junto a Oviedo, que alimentó los rumores.

Aunque no reveló su identidad, Ángel de Brito aseguró que el hombre involucrado en la infidelidad “tiene pareja e hijos”. En este contexto y ante la ola de suposiciones acerca del hombre en cuestión, Gimena Accardi rompió el silencio: “Me mandé una cagada malísima”, comenzó la actriz.

Qué dijo Gimena Accardi en Olga

En el programa “Sería Increíble”, del canal de streaming Olga, la actriz hizo frente a los rumores y habló del escándalo que la involucra. “Estoy sin dormir, estoy angustiada y mal, pero también siento la necesidad de hablar y aclarar un par de cosas que me tienen en los ojos en la tormenta”, comenzó Accardi. Haciendo referencia a su exmarido, detalló: “Agradezco el hombre que es por cómo se comportó”.

Y fue en ese momento cuando admitió la infidelidad: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”. Haciendo referencia a las especulaciones que se dieron en el programa de Ángel de Brito, aclaró: “Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años… Me perdonó, me dijo ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Me hago cargo, me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Fui perdonada y nuestra relación sigue siendo de respeto y amor”, añadió la actriz. Por otro lado, se encargó de negar los rumores que la vinculan con Andres Gil, su compañero de elenco: “Todo lo que dicen es mentira. Con la persona (Andrés Gil) con la que se me vincula es mentira. Tiene familia. Eso necesito que frene”.

Accardi volvió a remarcar: “Soy humana y cometo errores, como cualquiera. Lastimé a una persona que amo y que es la única persona que no quiero lastimar, que no se lo merece”.

Acerca del tercero en discordia agregó: “Fue un desliz con una persona random. No tiene nada que ver con el medio, no intenten hurgar porque ni lo sigo en Instagram. Desapareció. Fue una idiotez de la cual estoy arrepentida”.

“Quisiera darle el cierre a esto, esta es la verdad y es de la que me puedo hacer cargo. De lo otro no me voy a hacer cargo y pido que eso se frene porque hay una familia que está siendo manchada y que no tiene nada que ver con esto”, cerró la actriz pidiendo explícitamente que se deje de involucrar a su compañero de elenco que actualmente está en pareja y tiene un hijo con la actriz Cande Vetrano.

