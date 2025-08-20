Los hinchas de Central agotaron en una hora las entradas que quedaban disponibles para el clásico

El clásico entre Central y Newell's se jugará este sábado en el Gigante de Arroyito.

Faltan tres días para que se juegue el clásico rosarino entre Central y Newell's y la ansiedad va en aumento. El partido se disputará este sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito, exclusivamente con hinchas locales, y el árbitro será Darío Herrera.

Este miércoles, Central habilitó la reserva de populares y la compra de un remanente de plateas para socios, y los lugares disponibles se agotaron en una hora.

Por esa razón, ya no quedan lugares disponibles en el estadio y quienes no hayan conseguido su entrada hasta ahora deberán conformarse con ver el partido por televisión.

Entradas falsas

Las entradas que se pusieron a disposición de los socios eran populares y plateas del sector Cordiviola. La compra de plateas y reserva de populares se habilitó a las 14 y una hora después ya no quedaba ninguna.

Por otra parte, el club alertó hoy sobre la circulación de entradas falsas, recomendó a los socios tener cuidado con no caer en la trampa y pidió a la justicia que investigue quién o quiénes están detrás de esta estafa.