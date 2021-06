Hair Recovery: La Revolución de los Transplantes Capilares

Todas las técnicas que se ofrecían eran artificiales y cruentas, usaban anestesia general, internación, y los resultados antiestéticos eran algo común.

“No había buenas soluciones, los hombres vivían el tema con mucha vergüenza, traumáticamente” cuenta Nicolás Lusicic rememorando el momento. “Para hacerme eso, no me hago nada” era un comentario recurrente, explica.

Hace 25 años había básicamente dos soluciones disponibles: por un lado, lo que se conocía como “colgajos”, en donde se tomaba una franja del propio cuero cabelludo del paciente y se cosía en la frente. “La cicatriz era imposible de ocultar, y el resultado no era bueno, se veía realmente artificial” Comenta Lusicic. “Ya arrancábamos con la premisa de que había una zona con cicatriz para disimular, los pacientes se dejaban el pelo largo, usaban spray y hacían lo que podían” agrega Nicolás.

La segunda solución era la llamada cirugía “punch”. Se extraían fragmentos redondos de unos 5 o 6 mm de diámetro que luego se insertaban en la zona calva del cuero cabelludo. “Parecía un pelo de muñeca” cuenta Nicolás Lusicic “era algo que se decía en ese momento porque eran pequeños taruguitos redondos sembrados por todo el cuero cabelludo, claro está que el resultado no se veía natural” agrega.

Llegó la revolución pelo x pelo

Nicolás Lusicic se especializó en cirugía general, luego en cirugía plástica, estética y reparadora, y finalmente se capacitó en las nuevas tendencias mundiales en medicina capilar entre Brasil y los Estados Unidos.

Junto a su esposa, la doctora Alejandra Susacasa, fundaron Hair Recovery y arrancó la revolución de los trasplantes que se conocían hasta el momento.

Ambos profesionales tuvieron el desafío de comunicar y educar a los futuros pacientes que hasta el momento desconfiaban de los resultados de la recuperación capilar. “Necesitábamos que se enteraran que había una tercera y mejor posibilidad quirúrgica” cuenta Nicolás.

En ese tiempo todavía no existía Internet para uso masivo y fue un problema para difundir la revolución que Hair Recovery venía creando. “Los pacientes venían a discutir con nosotros, no nos creían, no entendían cómo algo tan bueno se ofrecía en el país y tenían miedo de que los estafaran” cuenta Nicolás Lusicic y agrega que “es entendible, las personas quizás habían pasado 20 o 30 años de su vida con esa realidad de calvicie y probando todo tipo de soluciones mágicas; la realidad es que comprendíamos la desconfianza y queríamos ayudarlos”.

Rumbo al futuro

La técnica que crearon se llamó Pelo x Pelo, y se impuso como un concepto fuerte que traía una solución revolucionaria.

“Le pusimos Pelo x Pelo como un nombre fantasía, en realidad queríamos reflejar el funcionamiento de nuestra técnica, en donde el cabello se toma y se fragmenta en pequeñas porciones antes de la colocación. Así, todo es más sencillo desde lo quirúrgico. No hace falta internación ni anestesia general, no queríamos eso. Se realiza con anestesia local y es una técnica 100% ambulatoria” cuenta Nicolás Lusicic.

Después, vinieron grandes pasos, porque en ese momento sólo se ofrecían tratamientos para hombres calvos, y querían apuntar también a hombres que tuvieran pelo, pero que lo estuvieran perdiendo y quisieran una solución antes de llegar a la calvicie. Tampoco había tratamientos disponibles para mujeres. Esto abrió un nuevo mercado para brindar soluciones a este tipo de pacientes.

Hoy en día, Hair Recovery cuenta con unos 700 mil pacientes atendidos de manera exitosa y más de 70 mil pacientes trasplantados con resultados naturales. Tienen más de 35 clínicas en funcionamiento y la expansión no para.

Tras unos 700 mil pacientes atendidos y más de 70.000 pacientes trasplantados, con más de 35 clínicas en funcionamiento y planes de expansión permanentes, la empresa superó todas las expectativas. “Siempre les comento a mis pacientes que si la calvicie es un tema que les gustaría cambiar, si les gustaría verse diferentes, tienen que dar el paso para un trasplante porque les va a solucionar el problema para siempre y eso se traduce en autoestima” cierra Nicolás Lusicic.

