"Hago cerámica para desestresarme": los errores de los artesanos amateurs son virales

"Hago cerámica para desestresarme" y "Voy a cerámica para trabajar la paciencia", afirman los usuarios, quienes comparten sus errores en TikTokk. Hay de todo tipo: mantequeras donde no entra la manteca, tazas que no se quedan paradas, un joyero que no logra sostener ni aros ni anillos, un plato para tostadas donde no cabe ni una tostada, jarras de vermút con forma de pingüino que no pueden retener el líquido, y hasta un portacepillo de dientes donde no entra el cepillo, entre muchos otros.